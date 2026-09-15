Pese a advertencias sobre la inteligencia artificial, políticos en Washington no se apresuran

Las advertencias de expertos sobre el posible daño de la inteligencia artificial están chocando con la intransigencia política en Washington, lo que ofrece una nueva prueba de la disposición y la capacidad del gobierno federal para afrontar lo que podría convertirse en un tema definitorio de la era.

El presidente Donald Trump encabeza la oposición a los recientes llamados de líderes tecnológicos que buscan una mayor supervisión gubernamental, entre ellos Dario Amodei de Anthropic, Sam Altman de OpenAI y Elon Musk de xAI.

Trump desestimó el lunes los esfuerzos por limitar la tecnología, calificándolos de “conspiración”. Otros republicanos destacados, incluido el vicepresidente JD Vance, han manifestado cautela. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en gran medida ha dejado la decisión en manos de la Casa Blanca.

Los demócratas, por su parte, presionan para una respuesta más contundente y se reunirán en privado en la Cámara el martes para hablar sobre la IA. El senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, recibirá a sus colegas el miércoles para una sesión informativa con expertos. Candidatos destacados en la boleta electoral este año, como el senador Jon Ossoff de Georgia, impulsan una acción amplia en Washington. Y el expresidente Barack Obama está alentando a quienes aspiran a la Casa Blanca a elaborar un “plan muy claro” para abordar las preocupaciones sobre la IA.

Las respuestas contrastantes ilustran la enorme desconexión entre un sector tecnológico que advierte sobre amenazas existenciales para la humanidad y un gobierno federal que a menudo tiene dificultades para cumplir funciones básicas bajo el peso de una intensa polarización partidista y la presión de un año electoral.

“Las señales que estamos recibiendo de nuestros líderes políticos no reflejan una comprensión de la crisis en la que creo que, de hecho, estamos”, afirmó Max Stier, presidente y director ejecutivo de la organización apartidista Partnership for Public Service. “La demora va a resultar muy costosa”.

Hay excepciones notables a la división partidista. Una conferencia sobre IA en Washington el martes contará con oradores como Sanders y Steve Bannon, aliado de Trump. El senador Josh Hawley, republicano por Missouri, abrió la semana pasada una investigación sobre el caso en que un sistema de OpenAI hackeó a otra empresa de IA.

El Congreso y la Casa Blanca han respondido a crisis pasadas

El Congreso y la Casa Blanca han logrado responder con rapidez a crisis anteriores, y la reciente polémica se perfila como una prueba de si pueden hacerlo otra vez.

Durante el primer mandato de Trump, su equipo trabajó con los demócratas, que controlaban el Congreso, para estabilizar la economía mientras las agencias federales trabajaban para producir una vacuna contra el COVID-19. Cuando la economía estuvo al borde del colapso en 2007 y 2008, la administración republicana del presidente George W. Bush se asoció con los demócratas del Congreso para inyectar dinero al sistema financiero.

Pero el Congreso desde hace tiempo se ha mostrado reacio a regular a la industria tecnológica.

La administración Biden pidió a los legisladores desarrollar políticas después de una orden ejecutiva de 2023 sobre supervisión de la IA, que Trump revocó poco después de regresar al cargo. A medida que la tecnología ha avanzado a un ritmo acelerado, el Congreso se ha abstenido de imponer normas o de financiar maneras de ayudar a la ciudadanía a adaptarse a los cambios derivados de la IA.

Un grupo de trabajo bipartidista sobre inteligencia artificial, formado por el entonces líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, publicó un informe en 2024 en el que recomendó gastar al menos 32.000 millones de dólares durante los próximos tres años para desarrollar inteligencia artificial e implementar salvaguardas en torno a ella. Pero hubo poco seguimiento. De manera similar, un proyecto de ley bipartidista sobre seguridad en internet para niños se ha estancado repetidamente.

“Nunca hacemos nada hasta que caemos en crisis”, se quejó el senador Mark Warner, demócrata de Virginia y exejecutivo tecnológico.

Los legisladores de ambos partidos coinciden en que se necesitan más barreras de protección, pero incluso intentos limitados de regulación se han desmoronado y ahora reina cierto escepticismo.

“¿Hemos resuelto la seguridad electoral?”, preguntó el senador Rick Scott, republicano por Florida. “¿Equilibramos un presupuesto? Ah, ¿aprobamos un presupuesto? A ver, ¿qué hemos logrado? ¿Y creen que vamos a sacar adelante la IA?”

Ossoff presentó el debate sobre la IA como un ejemplo de la incapacidad de Washington para abordar cualquier tema de gran envergadura.

“Lo que nos llena de temor es la aplastante debilidad de nuestra política frente a los enormes retos de nuestro tiempo”, expresó Ossoff durante un mitin el domingo en Athens, Georgia.

Un renovado sentido de urgencia

Hay algunas señales de una urgencia renovada.

Después de que los líderes tecnológicos pidieran una mayor supervisión el sábado, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, señaló que habló esa noche con la senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, sobre una “vía a seguir” para la legislación en la que están trabajando.

“No queremos sofocar la innovación, pero creo que también queremos asegurar que las amenazas más avanzadas puedan mitigarse y que exista la capacidad y el lugar para hacerlo”, sostuvo.

“También creo”, añadió, “que hay una manera en que el Congreso puede establecer barreras de protección frente a esos tipos de amenazas más trascendentales sin, de ninguna manera, perjudicar nuestra capacidad de mantenernos a la vanguardia en la carrera de la IA”.

El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, indicó que planea presentar el miércoles una medida conocida como “interruptor de apagado” que exigiría a los desarrolladores tener la capacidad de desconectar sus sistemas si fuera necesario. Para avanzar, necesitaría el respaldo pleno del Senado.

“La IA se está convirtiendo en un tema, particularmente en los últimos días”, afirmó.

Pero a medida que se acercan las elecciones de noviembre, parece poco probable cualquier avance rápido en legislación. En la Cámara, Johnson pareció pesimista sobre la posibilidad de una respuesta legislativa y, en cambio, pidió que Trump convoque a los líderes de IA a una reunión para resolver las preocupaciones.

“La tendencia de los cuerpos legislativos es tapar las cosas con burocracia y una hiperregulación”, manifestó.

Trump surge como un obstáculo

Y cualquier legislación requeriría el apoyo de Trump, lo que por el momento parece poco probable.

“Lo único que puedo decirles es mi propia perspectiva sobre esto”, declaró Hawley, quien ha presentado legislación bipartidista que exige un seguimiento federal de las preocupaciones de seguridad de la IA vinculadas a la seguridad nacional, las libertades civiles y las protecciones laborales. “Necesitamos proteger a la gente trabajadora. Necesitamos proteger a los niños en internet. Necesitamos proteger a las personas que están amenazadas por los centros de datos”.

“También necesitamos asegurarnos”, agregó, “de que estos modelos de vanguardia no vayan a reventar a la internet y/o al mundo”.

Para veteranos de crisis pasadas, la inercia del Congreso resulta desconcertante.

“Washington, despierten: están empujando una puerta abierta”, dijo en una entrevista Rahm Emanuel, jefe de gabinete de Obama tras la crisis financiera y posible candidato presidencial en 2028. “En todo mi tiempo de servicio público, nunca he tenido una industria o un director ejecutivo que pidiera regulación y supervisión”.

El representante Don Beyer, demócrata de Virginia y líder del Caucus de Inteligencia Artificial del Congreso, afirmó que el Congreso es “capaz” de aprobar normas más estrictas sobre IA. Señaló que hay apoyo suficiente para múltiples leyes, incluida una medida bipartidista que establecería barreras de protección para modelos de IA y otra que incluye la disposición del interruptor de apagado.

“Es, en gran medida, un tema de liderazgo”, dijo Beyer, mientras la Cámara se dispone a levantar la sesión al final de la semana y no regresar hasta después de las elecciones.

_________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Josh Boak, Lisa Mascaro y Kevin Freking en Washington y Bill Barrow en Athens, Georgia.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.