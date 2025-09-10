Josh Kraft, hijo del dueño de los Patriots, avanza en la contienda por la alcaldía de Boston

Josh Kraft, hijo del propietario de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, avanzó el martes en la elección preliminar para alcalde de Boston y se enfrentará a la alcaldesa actual, Michelle Wu, en los comicios de noviembre próximo.

Kraft inyectó a su campaña millones de dólares de su propio dinero y estableció récords de gasto para una elección preliminar por la alcaldía de Boston. Wu y Kraft superaron a otros dos candidatos en la elección preliminar: el militar y exmiembro de la junta directiva del distrito escolar, Robert Cappucci; y el activista comunitario Domingos Darosa.

Parte del apoyo a Wu --la primera mujer y la primera persona de ascendencia asiática en gobernar la ciudad-- se debe a la defensa de Boston en contra de los ataques del gobierno del presidente Donald Trump. Kraft, cuyo padre ha tenido una relación amistosa con Trump en el pasado, también ha arremetido contra presidente. En un evento de campaña el mes pasado dijo que Trump ha "fomentado el odio y la división en todo nuestro país".

Kraft ha presionado especialmente a Wu en el tema de la vivienda, diciendo que no ha hecho lo suficiente para aumentar las opciones y la asequibilidad. En 2023, Wu avanzó una propuesta para limitar los aumentos anuales de alquiler para la mayoría de las unidades, la cual fue bloqueada por la Legislatura del estado.

Kraft ha propuesto un sistema de control de alquileres que permitiría a los propietarios optar por recibir un reembolso de impuestos inmobiliarios después de 10 años. No requeriría aprobación legislativa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.