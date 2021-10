Oklahoma llevó a cabo su primera ejecución en seis años, llevando a cabo la reanudación de la pena capital después de que una serie de ejecuciones fallidas en 2014 y 2015 provocaron una moratoria. Los críticos dicen que el estado aún no ha aprendido la lección.

John Marion Grant, quien fue condenado a muerte en 1999 por apuñalar a la trabajadora de cafetería Gay Carter hasta morir mientras estaba en prisión, recibió la inyección letal el jueves por la tarde.

Según los informes, gritó una blasfemia y vomitó antes de ser declarado muerto a las 4:21 pm.

"Comenzó a convulsionarse unas dos docenas de veces, convulsiones en todo el cuerpo y comenzó a vomitar, lo que le cubrió la cara y comenzó a correr por su cuello y un costado de la cara", dijo el reportero de Associated Press Sean Murphy, uno de los testigos de la ejecución.

¿Quién era John Grant?

A diferencia de Julius Jones, un preso condenado a muerte en Oklahoma que ha inspirado un movimiento de exoneración de rápido crecimiento en torno a su caso, John Grant nunca afirmó ser inocente.

En cambio, sus abogados argumentaron que él se había responsabilizado por sus crímenes, pero que la historia de su vida también es de profunda negligencia estatal.

"John Grant asumió toda la responsabilidad por el asesinato de Gay Carter, y pasó sus años en el corredor de la muerte tratando de comprender y expiar sus acciones, más que cualquier otro cliente con el que he trabajado", dijo la abogada Sarah Jernigan en un comunicado.

Grant creció en la pobreza en un complejo de vivienda subvencionadas de la ciudad de Oklahoma. Hijo de una madre soltera, a menudo robaba para mantener a sus ocho hermanos, y entró por primera vez al sistema penal estatal cuando era apenas un adolescente, donde sus abogados dicen que sufrió abusos frecuentes.

Lucho con su salud mental de manera continua y cometiendo delitos después de ser liberado, antes de ser enviado a prisión con una sentencia de 130 años por una serie de robos a mano armada.

"No debemos olvidar la mano de Oklahoma en esta trágica historia", agregó la Sra. Jernigan. Su última comida fueron dos hamburguesas con queso y tocino, patatas fritas para barbacoa, una botella de refresco Mr Pibb, así como medio galón de helado napolitano y un paquete de galletas Nutter Butter.

¿Qué dice la familia de Gay Carter sobre la ejecución?

La familia de Gay Carter, a quien Grant apuñaló 16 veces en un armario de intendencia con un cuchillo hecho a mano, ha dicho que resienten los intentos de distinguir a John Grant como la víctima en esta historia.

"Entiendo que está tratando de salvar su vida, pero sigues victimizando a mi madre con estas estúpidas acusaciones", dijo Pam Carter, su hija, a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma, que votó a principios de este mes para denegar una solicitud de indulto de Grant. “Mi madre era vivaz. Ella era amigable. Ella no conoció a un extraño. Trataba a sus trabajadores como se les debe tratar en un trabajo de servicio. Que alguien se aproveche de eso es simplemente atroz".

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, elogió el jueves la ejecución y dijo que había hecho justicia a la familia Gay.

"Cuando tomé el juramento como gobernador, juré apoyar, obedecer y defender las leyes y la Constitución del estado de Oklahoma, incluida la Sección 9A del Artículo 2, que fue agregada en 2016 por el pueblo de Oklahoma", dijo. en una oracion. "Hoy, el Departamento de Correccionales aplicó la ley del estado de Oklahoma y entregó justicia a la familia de Gay Carter".

La oficina del gobernador se negó a responder preguntas de The Independent sobre si la ejecución siguió el protocolo de inyección letal revisado del estado y minimizó el sufrimiento de Grant. El Departamento de Correcciones de Oklahoma no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

¿Por qué Oklahoma detuvo las ejecuciones?

La cámara de ejecución del estado, una de las más prolíficas del país, no ha sido utilizada durante años, hasta que una decisión del jueves de la Corte Suprema de Estados Unidos anuló una corte federal de apelaciones y permitió que Oklahoma reanudara la pena capital. Eso es a pesar de una demanda en curso de Grant y otros reclusos que afirma que el protocolo de inyección letal del estado es un castigo inconstitucional, cruel e inusual. El juicio de la demanda está programado para febrero, y Oklahoma está programado para ejecutar a otro demandante, Julius Jones, antes de que se lleve a cabo.

Los defensores condenaron el aparente forcejeo de Grant antes de morir como una prueba más de que el estado todavía no está ejecutando a las personas de manera humana.

“El protocolo de ejecución de Oklahoma no funcionó de la manera que debía”, dijo el defensor público Dale Baich, quien lidera la demanda constitucional, en un comunicado luego de la muerte de Grant el jueves. “Es por eso que el Décimo Circuito suspendió la ejecución de John Grant y es por eso que la Corte Suprema de los Estados Unidos no debería haber levantado la suspensión. No debería haber más ejecuciones en Oklahoma hasta que vayamos a juicio en febrero para abordar el problemático protocolo de inyección letal del estado”.

Antes del jueves, Oklahoma no había ejecutado a nadie después de una serie de ejecuciones fallidas en 2014 y 2015, donde dos hombres fueron asesinados usando la inyección letal incorrecta de drogas, lo que resultó en un sufrimiento visible. Un tercer hombre, Richard Glossip, casi corrió la misma suerte, antes de que la ejecución fuera cancelada horas antes.

Tras los errores de alto perfil, que fueron repudiados por todos, desde Barack Obama hasta la ONU, un grupo de más de 30 condenados a muerte desafió los protocolos de inyección letal de Oklahoma, con el argumento de que el cóctel de tres drogas del estado no hace lo suficiente para sedar a quienes están a punto de morir.

En 2020, Oklahoma anunció que reanudaría las ejecuciones utilizando la misma mezcla de tres fármacos para su protocolo de inyección letal, con garantías adicionales.

“El Departamento de Correcciones ha abordado las preocupaciones sobre la ejecución de la pena de muerte y está dispuesto a seguir la voluntad del pueblo de Oklahoma, tal como se expresa en el estatuto estatal, y las órdenes de los tribunales al llevar a cabo la ejecución de los reclusos condenados a muerte por un jurado de ciudadanos”, dijo el martes el director de la agencia, Scott Crow, en un comunicado de prensa.

Los críticos han argumentado que el estado todavía no está haciendo lo suficiente para garantizar el tratamiento humano de aquellos a quienes ejecuta. Han expresado su preocupación de que el estado no identifica públicamente de dónde obtiene sus drogas y de que continúa usando la droga midazolam, que según la demanda constitucional de inyección letal no seda adecuadamente a los que están siendo ejecutados.

¿Quién será el próximo ejecutado en Oklahoma?

Esas preocupaciones de seguridad pesarán mucho en la mente de los familiares y partidarios de Julius Jones, el próximo recluso programado para ser ejecutado. Su inyección letal está prevista para el 18 de noviembre.

Jones, quien ha mantenido su inocencia durante las últimas dos décadas, ha agotado todas sus apelaciones legales, pero comparecerá ante la junta de Indultos y Libertad Condicional el 1 de noviembre para presentar un caso final ante los funcionarios estatales y el gobernador Stitt por el indulto.

Será la primera vez en 20 años que ha podido hablar en persona en un foro legal sobre su caso, luego de que un equipo de defensa pública incompetente no pudiera llamar a un solo testigo durante su juicio original.

"Nunca ha podido usar su voz para hablar en su propio nombre, para decir su propia verdad y para ser escuchado", dijo Dionne Carruthers, prima de Julius, a The Independent el martes.

"Él se merece que, como cualquier otro ser humano, sea escuchado y que se diga su verdad".

The Independent y la organización sin fines de lucroResponsible Business Initiative for Justice (RBIJ) lanzaron una campaña conjunta para pedir el fin de la pena de muerte en los EE. UU. La RBIJ ha atraído a más de 150 signatarios reconocidos de su Declaración de líderes empresariales contra la pena de muerte, con The Independent como el último de la lista. Nos unimos a ejecutivos de alto perfil como Ariana Huffington, Sheryl Sandberg de Facebook y el fundador de Virgin Group, Sir Richard Branson, como parte de esta iniciativa y nos comprometemos a resaltar las injusticias de la pena de muerte en nuestra cobertura.