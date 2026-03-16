Jessie Buckley gana el Oscar a mejor actriz por su emotiva actuación en "Hamnet"

Jessie Buckley obtuvo su primer Oscar el domingo por su interpretación en “Hamnet”, que llevó a casi cualquiera que la viera a acabar con una caja de pañuelos para secarse las lágrimas.

El premio a mejor actriz fue para Buckley, nominada por segunda vez, por su papel de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en el drama dirigido por Chloé Zhao.

Buckley estalló en una carcajada antes de comenzar su discurso y afirmó: “Esto es realmente algo”.

“Hoy es el Día de la Madre en el Reino Unido, así que me gustaría dedicar esto al hermoso caos del corazón de una madre", dijo. "Todos venimos de un linaje de mujeres que siguen creando contra todo pronóstico. Gracias por reconocerme en este papel”.

Buckley, que es irlandesa, había arrasado en la temporada de premios previa a la ceremonia, al ganar en su categoría en los Premios Critics Choice, los Globos de Oro, los BAFTA y los premios del Sindicato de Actores. Es la primera intérprete irlandesa en ganar un Óscar a mejor actriz.

Como favorita en la categoría, Buckley fue nominada junto a las debutantes Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You” ("Si pudiera, te patearía") y Renate Reinsve por “Sentimental Value” ("Valor sentimental"). La ganadora de dos Oscar Emma Stone también fue nominada por “Bugonia”, al igual que la nominada por segunda vez Kate Hudson por “Song Sung Blue”.

“Hamnet”, una adaptación de la premiada novela de ficción histórica de Maggie O’Farrell de 2020, dramatiza la misteriosa vida privada del célebre dramaturgo y poeta Shakespeare y de su esposa Anne Hathaway (a quien también llamaban Agnes). La trama se centra en la muerte del hijo de la pareja, Hamnet, de 11 años, y el intenso duelo que siguió.

El también actor irlandés Paul Mescal interpreta a William, mientras la historia imagina una conexión entre la trágica muerte de Hamnet y el nacimiento de lo que muchos consideran la mayor tragedia de Shakespeare, “Hamlet”. (Ambos nombres eran prácticamente intercambiables en Inglaterra durante el siglo XVI).

La película se ganó la reputación de dejar al público entre lágrimas, en gran parte por la fuerza de la interpretación de Buckley. Anteriormente, fue nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en la película de 2021 “The Lost Daughter” ("La hija oscura").

El drama recibió ocho nominaciones al Oscar, incluidas las de dirección, guion adaptado y mejor película.

___

Para más cobertura de los Óscar 2026, visite https://apnews.com/hub/academy-awards.