Inspectores confirman que montaña rusa funcionaba bien tras muerte en Universal Orlando Resort

Los investigadores estatales a cargo de la indagación sobre la muerte de un hombre de 32 años después de que montara en una montaña rusa de Universal Orlando Resort dijeron el lunes que sus hallazgos iniciales coinciden con los de los propietarios del parque temático, quienes afirman que la atracción funcionaba correctamente.

Los investigadores del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida supervisaron las pruebas de la montaña rusa Stardust Racers en Epic Universe la semana pasada y revisaron los resultados antes de llegar a esa conclusión preliminar, pero la investigación continúa, manifestó el portavoz del departamento, Aaron Keller, en un correo electrónico.

Kevin Rodríguez Zavala fue declarado muerto el miércoles en un hospital después de montar en la montaña rusa que alcanza velocidades de hasta 62 mph (100 km/h). La novia de Zavala, cuya relación es de larga data, dijo a los agentes que el fallecido tenía una afección preexistente en la columna vertebral, usaba silla de ruedas y estaba tomando medicamentos, según un informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

El médico forense del área de Orlando determinó que la causa de la muerte fueron múltiples lesiones por impacto contundente y dijo que la forma de la muerte fue un accidente.

Karen Irwin, presidenta de Universal Orlando Resort, dijo en un correo electrónico a los trabajadores que los hallazgos internos mostraron que los sistemas de la atracción funcionaban debidamente, que el equipo estaba intacto durante el recorrido y que los trabajadores de Universal siguieron los procedimientos adecuados.

La montaña rusa permanece cerrada al público mientras Universal realiza una revisión exhaustiva de la atracción con su fabricante, señaló Irwin.

Mientras tanto, el famoso abogado de derechos civiles Ben Crump dijo el lunes que la familia de Zavala había contratado a su firma. La familia busca registros de mantenimiento, registros de inspección, datos de la atracción y grabaciones de video para ayudar a entender cómo murió, expresó Crump en un comunicado.

"Un hombre murió después de subir a una atracción que debería haber sido segura", afirmó Crump. "Responsabilizaremos a todas las partes responsables y lucharemos para asegurar que la familia de Kevin reciba las respuestas y la justicia que merecen".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.