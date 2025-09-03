Iniciativa de James Patterson ofrece hasta 50.000 dólares a autores emergentes

Después de años de donar millones de dólares a programas de alfabetización, empleados de librerías y bibliotecarios, James Patterson ha lanzado una iniciativa en favor de autores emergentes.

El autor superventas de novela negra anunció el miércoles a los primeros 12 beneficiarios de las becas de su campaña “Go Finish Your Book” ("Ve y Termina Tu Libro"). Cada autor recibirá hasta 50.000 dólares para ayudarles a completar su manuscrito.

Patterson afirmó en un comunicado: "Hay tantas historias increíbles que nunca se escriben porque la vida se interpone. Quería darles a estos escritores un poco de tiempo, un poco de espacio y un empujón para decirles: tu voz importa, ahora ve y termina tu libro".

El nuevo programa de Patterson fue organizado en colaboración con PEN America, el Authors Guild y el Iowa Writers’ Workshop, entre otras organizaciones. Los beneficiarios inaugurales, seleccionados de entre cientos de postulaciones, están trabajando en libros de géneros que van desde memorias hasta novelas gráficas. Una autora, Jungin Angie Lee, espera terminar una colección de cuentos.

Lee expresó en un comunicado: "Mi objetivo es escribir un libro reflexivo, significativo y poderoso que arroje luz sobre la amistad, la familia y la discapacidad, particularmente las complejidades de dar y recibir cuidado, y la beca 'Go Finish Your Book' llega a mí como un estallido de motivación extremadamente generoso y un impulso de confianza muy necesario".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.