Hong Kong se ofrece a comprar los departamentos de las víctimas de un incendio letal

Las autoridades de Hong Kong presentaron el sábado su plan de reasentamiento para los miles de personas desplazadas por el incendio más letal en décadas el pasado noviembre, y propusieron a las víctimas la recompra de sus derechos de propiedad.

Hace casi tres meses, un enorme incendio se propagó por siete edificios de apartamentos en Wang Fuk Court y, desde entonces, sus antiguos ocupantes han vivido con la incertidumbre de cuándo encontrarán un lugar al que puedan volver a llamar hogar.

Muchos se están adaptando a sus nuevas vidas en casas temporales, repartidas por varios distritos, mientras el gobierno ofrece subsidios de alquiler para ayudar a los propietarios a rentar alojamientos a corto plazo.

Las autoridades anunciaron en una conferencia de prensa el sábado que los propietarios de los siete edificios pueden vender sus derechos de propiedad a cambio de dinero en efectivo para conseguir el alojamiento que elijan o comprar un departamento bajo una política gubernamental específica. Los residentes que prefieran no manejar grandes cantidades de efectivo pueden canjear directamente un apartamento en virtud de esa iniciativa.

El gobierno estima que la recompra de los derechos de unas 1.700 viviendas rondaría los 6.800 millones de dólares de Hong Kong (870 millones de dólares), de los cuales unos 4.000 millones de dólares de Hong Kong (512 millones de dólares) saldrían de fondos públicos y el resto se cubriría con un fondo de ayuda. La partida pública podría llegar a reducirse teniendo en cuenta las indemnizaciones de los seguros.

Michael Wong, subsecretario de Hacienda de la ciudad, señaló que el gobierno se inclinaba por demoler los siete inmuebles y no volver a levantar viviendas residenciales en el lugar del incendio. En su lugar, el espacio podría transformarse en un parque o en instalaciones comunitarias.

Wong indicó que no hay una forma razonable ni rentable de reparar los edificios y que, si el gobierno no interviene, será difícil que los propietarios encuentren compradores en el mercado.

“En otras palabras, los fondos que han invertido en estas viviendas a lo largo de los años podrían quedarse en nada”, agregó.

El gobierno espera contactar a los propietarios en marzo y espera pagarles en el tercer trimestre del año, dijo Wong, mientras que quienes opten por el programa de canje de apartamentos podrían empezar a elegir las nuevas viviendas en septiembre.

Las propuestas se presentaron luego de consultar a los afectados sobre sus preferencias. Wong explicó que el 74% de los encuestados estaba dispuesto a considerar la venta de sus derechos de propiedad al gobierno. Alrededor del 9% señalaron que solo aceptarían la reconstrucción de la zona, algo que, según las autoridades, podría tardar una década, añadió.

El incendio del 26 de noviembre de 2025 se cobró la vida de 168 personas y destrozó una comunidad muy unida en el distrito suburbano de Tai Po. Las autoridades atribuyeron la rápida propagación del fuego a una malla de andamiaje de baja calidad y a los paneles de espuma utilizados en una obra de mantenimiento. Aunque se han realizado algunas detenciones, un comité independiente sigue investigando la causa de la tragedia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.