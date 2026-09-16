Grupos alineados con Trump canalizan dinero a las elecciones de mitad de mandato

Grandes grupos alineados con el presidente estadounidense Donald Trump están inyectando enormes sumas de efectivo en la recta final de la campaña para las elecciones de mitad de mandato.

Los grupos ya han reservado más de 130 millones de dólares en publicidad, según AdImpact, que rastrea las compras de anuncios y el gasto en medios.

La avalancha muestra la disposición de Trump a gastar parte de su propia reserva en candidatos republicanos que estaban desesperados por su apoyo financiero, pero su impacto sigue siendo incierto. Las tarifas publicitarias son más altas ahora, lo que significa que el dinero podría no rendir tanto, aunque algunos votantes apenas están empezando a prestar atención.

El gasto incluye 27 millones de dólares de Safety and Affordability PAC, un grupo nuevo que está afiliado al principal comité político de Trump, MAGA Inc., según una persona con conocimiento directo de la organización que habló bajo condición de anonimato para discutir planes privados. The New York Times informó primero sobre la conexión.

El mayor gasto, por mucho, ha provenido de No Going Back, que ha reservado más de 98,5 millones de dólares en publicidad. La organización también está vinculada a MAGA Inc., que tenía más de 400 millones de dólares en el banco a finales de julio.

MAGA Inc. ha reservado 11 millones de dólares en este ciclo bajo su propio nombre.

Según registros de la Comisión Federal Electoral, el Safety and Affordability PAC se formó el 1 de septiembre, la misma fecha que No Going Back PAC. Ambos consignan a MAGA Inc. como su tesorero.

Un portavoz de MAGA Inc. declinó hacer comentarios.

Algunos republicanos en distritos vulnerables le habían suplicado al presidente y a su equipo que acudieran en su ayuda, mientras el Partido Republicano lucha por conservar la mayoría en Cámara de Representantes y el Senado en un entorno político complicado. Los índices de aprobación del presidente siguen en terreno negativo, mientras los votantes lidian con precios más altos, especialmente del combustible, durante la impopular guerra con Irán.

El Safety and Affordability PAC parece centrarse en contiendas para la Cámara de Representantes, mientras que No Going Back ha invertido con mayor fuerza en contiendas reñidas para el Senado.

Eso incluye Michigan, donde No Going Back es ahora el segundo grupo republicano que más gasta en una contienda al Senado, después del Senate Leadership Fund. El exrepresentante Mike Rogers se enfrenta al candidato demócrata Abdul El-Sayed, mientras los republicanos intentan ganar el escaño que deja vacante el senador Gary Peters.

En conjunto, los dos grupos son ahora los que más gastan en el 17mo distrito legislativo de Nueva York, donde el partido intenta defender al representante Mike Lawler, considerado uno de los republicanos más vulnerables del país. Se enfrenta a la candidata demócrata Cait Conley.

Ha habido costos por esperar. A los super-PAC como MAGA Inc. y sus derivados se les cobran tarifas más altas por la publicidad televisiva que las que paga la campaña de un candidato.

La disparidad crece en los últimos 60 días de la campaña, cuando los candidatos individuales califican por ley para las tarifas más bajas de un radiodifusor, mientras que a los super-PAC se les cobran tarifas de mercado que aumentan a medida que el tiempo aire se vuelve más escaso. Eso significa que el gasto compra menos tiempo del que habría comprado si hubieran hecho las adquisiciones antes del 4 de septiembre.

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Colvin informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.