Grupo armado mata al menos a 17 agricultores en noroeste de Nigeria

Hombres armados mataron al menos a 17 agricultores e hirieron al menos a otros 13 que trabajaban en sus campos en el noroeste de Nigeria, según un funcionario local y un residente.

El ataque ocurrió el viernes en la localidad de Goron Namaye, en el área de Maradun, en el estado de Zamfara. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad, pero los ataques de bandas armadas han aumentado en los últimos meses.

“Los agricultores estaban trabajando en sus tierras cuando los bandidos atacaron de repente y mataron a 17 de ellos”, declaró Shehu Musa, residente de Maradun, a The Associated Press el sábado. Añadió que los heridos estaban siendo atendidos en un hospital.

El ataque fue consecuencia de la negativa del gobierno del estado de Zamfara a negociar con los hombres armados, afirmó Sanusi Dosara, presidente del gobierno local de Maradun, en un comunicado. Dosara pidió a las fuerzas gubernamentales desmantelar el enclave de Bayan-Ruwa en el bosque de Maradun, donde se ocultaban los agresores.

Hombres armados secuestraron a 39 personas el jueves en Magamin Diddi, una comunidad de Maradun, y los residentes se reunieron con los padres de un presunto líder criminal en un esfuerzo por negociar la paz y abordar los secuestros.

Una insurgencia en el noreste de Nigeria, sumada a los secuestros para exigir rescate, ha matado a miles de personas y desplazado a millones a lo largo de los años, según Naciones Unidas, pese a las reiteradas promesas del presidente Bola Tinubu de frenar la crisis.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.