Ejército libanés se retira de pueblo del sur tras avance israelí en las inmediaciones

El ejército libanés retiró el sábado sus tropas de una base en un pueblo del sur del país después de que fuerzas israelíes avanzaran en una zona cercana, dijo un oficial militar.

La salida del cuartel de Kfar Tebnit se produjo mientras el ejército israelí emitía un aviso de evacuación para unas 20 localidades, incluida la ciudad de Nabatiyeh, en el sur, y poblados próximos.

La Agencia Nacional de Noticias, de titularidad estatal, reportó ataques aéreos el sábado contra distintas aldeas cerca de Nabatiyeh, incluyendo uno que mató a dos personas en Deir al-Zahrani. Nabatiyeh fue objeto de bombardeos de artillería el sábado, agregó.

Un alto cargo militar libanés dijo a The Associated Press que su ejército sacó a sus efectivos del cuartel de Kfar Tebnit tras una incursión israelí en la zona. El oficial, que no ofreció más detalles, habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas del departamento.

Es probable que las tropas israelíes intenten capturar la estratégica colina Ali Taher, a las afueras de Kfar Tebnit, desde la que se divisa gran parte de Nabatiyeh y algunas de las carreteras que conectan la ciudad con localidades cercanas.

Las tropas israelíes controlaron la colina Ali Taher durante 18 años hasta que se retiraron de Líbano en mayo de 2000.

A finales de mayo, Israel tomó una montaña estratégica cercana coronada por el castillo de Beaufort, construido por los cruzados, en la incursión más profunda en el país desde 2000.

El avance en las afueras de Kfar Tebnit se produjo un día después de que el primer ministro de Pakistán afirmó que Estados Unidos e Irán acordaron la redacción de un acuerdo para poner fin a su guerra en Oriente Medio y que los mediadores estaban trabajando con ambas partes para finalizar un pacto.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo a la televisora estatal de su país el viernes que Washington y Teherán trabajaban para firmar un acuerdo inicial que declarara el fin de la guerra “en todos los frentes, incluido Líbano”.

Hussein Haj Hassan, un alto cargo del grupo político-paramilitar Hezbollah, declaró a la cadena Al Jazeera que autoridades iraníes les han informado de que Líbano formará parte de un futuro acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Irán es el principal respaldo de Hezbollah, y le ha proporcionado distintos tipos de armas durante las últimas cuatro décadas, además de miles de millones de dólares.

Los ataques de Israel y Hezbollah han continuado a pesar de la tregua que entró en vigor el 17 de abril y que se ha prorrogado varias veces, pero que es un alto el fuego solo de nombre.

Israel continúa ocupando amplias franjas del sur de Líbano mientras combate a los milicianos de Hezbollah, lo que causa víctimas civiles y daños en la infraestructura. Hezbollah, que no forma parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, ha lanzado ataques frecuentes con cohetes y drones.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo insurgente disparó cohetes hacia el norte de Israel dos días después de que su ejército y Estados Unidos iniciaran su campaña contra Irán.

Más de 3.700 personas han perdido la vida en Líbano en los últimos combates, según el Ministerio de Salud del país. Además, 30 soldados israelíes y un contratista de defensa han fallecido en el sur del Líbano o cerca, y dos civiles han muerto en el norte de Israel, según la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.