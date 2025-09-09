Grupo activista dice que un dron atacó un barco de ayuda a Gaza en Túnez. Las autoridades lo niegan

Un grupo internacional de activistas que intenta entregar ayuda a Gaza en una flotilla dijo que uno de sus barcos fue alcanzado por lo que creen que fue un dron cuando estaba atracado en Túnez. Las autoridades tunecinas negaron que un dron estuviera involucrado y dijeron que están investigando un incendio en un chaleco salvavidas a bordo del barco.

La Flotilla Global Sumud dijo en un comunicado durante la noche que una embarcación conocida como el "Barco Familiar" y que navegaba bajo bandera portuguesa "fue golpeada por un dron", pero que nadie a bordo resultó herido.

Imágenes publicadas en las redes sociales del grupo mostraron un destello de luz aterrizando en uno de los barcos y provocando lo que parece ser un incendio.

Se esperaba que el grupo, cuya flotilla tenía previsto zarpar de Túnez el miércoles, ofreciera una conferencia de prensa en Túnez más tarde el martes sobre lo sucedido. Afirmó que el incidente no les desviaría de su misión de entregar ayuda a Gaza.

La flotilla forma parte de un amplio movimiento que busca entregar ayuda a Gaza por barco.

El Ministerio tunecino del Interior dijo en un comunicado que los reportes sobre un ataque con dron eran infundados y que unidades de seguridad especializadas están investigando los resultados de un incendio en un chaleco salvavidas.

El ejército israelí y el gobierno israelí no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.