El legendario saltador de trampolín olímpico Greg Louganis abandona EE. UU. en busca de un nuevo comienzo.

El deportista (65), ganador de cuatro medallas olímpicas de oro y una de plata entre 1976 y 1988, se traslada a Panamá tras vender su casa de California y muchas de sus posesiones, según anunció el viernes a través de Facebook.

Louganis dijo que ha “decidido donar, vender lo que se pueda vender, hacer regalos y dar donde las cosas puedan ser necesarias o apreciadas”. Además, señaló que estaba “muy contento” con el comprador de su vivienda.

“Agradecí y bendije la casa para traer alegría, amor, paz, felicidad y una sensación de seguridad a quienes entraran en ella”, escribió Louganis.

El deportista también vendió tres de sus medallas olímpicas este verano.

open image in gallery Louganis se prepara para saltar en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl, Corea del Sur ( Getty Images )

“Subasté tres de mis medallas, las cuales se vendieron, creo, porque fui en contra de lo que me dijeron los 'expertos' cuando lo intenté por primera vez”, escribió Louganis, y continuó: “Dije la verdad; necesitaba el dinero. Mientras que mucha gente puede haber creado empresas y haberlas vendido para obtener beneficios, yo tenía mis medallas, por lo que estoy agradecido”.

Y afirmó: “Si hubiera tenido una representación adecuada, quizá no habría estado en esa situación, pero lo hecho, hecho está; se vive y se aprende”.

Las medallas de Louganis se vendieron por más de 400.000 dólares en una subasta celebrada en julio. Su medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 se vendió por $199.301, mientras que su medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 se vendió por $201.314. En Seúl, Louganis se convirtió en el primer hombre de la historia en “arrasar en las pruebas de saltos de trampolín en dos Juegos Olímpicos consecutivos”, según el sitio web del equipo olímpico estadounidense, Team USA.

open image in gallery Greg Louganis luce su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, California. La medalla se vendió en julio por 199.301 dólares ( Getty Images )

Su medalla de plata, que ganó en 1976 con solo 16 años, también se vendió por $30.250.

Bobby Livingston, vicepresidente ejecutivo de la casa de subastas RR Auction, dijo que la venta “[decía] mucho” sobre el legado de Louganis.

“Cuando un icono como Greg se desprende de sus medallas, es un hito que va mucho más allá de la subasta”, declaró Livingston en un comunicado, y añadió: “Nos sentimos honrados de desempeñar un papel en ella”.

Al margen de su carrera como clavadista, Louganis también ha sido un abierto defensor de los derechos de las personas LGBTQ+ y de la concienciación sobre el VIH/SIDA. El saltador se declaró gay en 1994 y anunció que era seropositivo un año después. También se ha manifestado abiertamente a favor de la salud mental, la lucha contra las adicciones, los derechos humanos y el ecologismo, según su sitio web.

Ahora que se marcha de EE. UU., Louganis dice que le emociona descubrir más cosas sobre sí mismo.

open image in gallery Louganis posa con su perro en una foto compartida junto a su emotivo anuncio en Facebook ( Greg Louganis/Facebook )

“Como dije en una publicación anterior, 'fui un instrumento creado por mi entrenador, Ron O'Brien'”, afirmó, y agregó: “Me sentí honrado, orgulloso y bendecido de haber sido eso para él. En el fondo, todo se logró con amor”.

“Ahora puedo descubrir quién es realmente Greg Louganis. Sin la distracción y el ruido del exterior. Al menos este es mi objetivo, y sé que tal vez no lo logre”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello