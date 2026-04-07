Gobierno británico impide que el rapero Ye entre a Reino Unido para encabezar un festival

Al rapero anteriormente conocido como Kanye West se le ha prohibido entrar al Reino Unido, donde tenía previsto actuar en el Wireless Festival en julio.

La medida se produjo después de que funcionarios del gobierno condenaran el historial de comentarios antisemitas de Ye.

Los organizadores del festival confirmaron la prohibición y señalaron que, como resultado, se cancelaba por completo el festival de tres días.

La autorización de viaje de Ye había sido bloqueada con el argumento de que la presencia del artista en el Reino Unido no sería “conducente al bien público”, informó la BBC, citando al Ministerio del Interior.

Ye estaba contratado para actuar ante unos 150.000 asistentes del 10 al 12 de julio en el festival al aire libre en Finsbury Park, en Londres.