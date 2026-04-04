Ordenan que 2 hombres y un menor sigan detenidos por ataque a ambulancias en Londres

Dos jóvenes y un menor recibieron el sábado la orden de permanecer bajo custodia, tras comparecer ante un tribunal acusados de incendio provocado por el ataque con fuego a cuatro ambulancias pertenecientes a una organización benéfica judía en Londres.

El incendio del 23 de marzo en Golders Green, un vecindario del norte de Londres con una numerosa población judía, destruyó cuatro ambulancias de la organización de voluntarios Hatzola Northwest, que presta atención de emergencia en la zona. Los cilindros de oxígeno de los vehículos explotaron y rompieron ventanas de un bloque de apartamentos contiguo.

Los británicos Hamza Iqbal, de 20 años, y Rehan Khan, de 19, y un joven de 17 años con doble nacionalidad británico-paquistaní, todos del este de Londres, fueron acusados el viernes de incendio provocado y de actuar con imprudencia poniendo en peligro la vida de otras personas. El menor no puede ser identificado por razones legales dado que tiene menos de 18 años y será recluido en un centro de detención juvenil.

Los sospechosos no presentaron declaración de culpabilidad o inocencia en la audiencia de 45 minutos celebrada el sábado en el Tribunal de Magistrados de Westminster. El tribunal también escuchó que un cuarto sospechoso fue detenido en relación con el incendio.

La policía antiterrorista investiga el incendio como un delito de odio antisemita. Se examina una reivindicación de autoría por parte de un grupo con posibles vínculos con Irán, pero no se ha declarado un acto de terrorismo.

“Hay pruebas fehacientes de que se trató de un ataque premeditado y dirigido contra la comunidad judía”, dijo la fiscal Emma Harraway al tribunal.

Está previsto que los tres acusados comparezcan ante el Tribunal Penal Central de Londres, más conocido como el Old Bailey, el 24 de abril.

Otros dos hombres fueron puestos en libertad bajo fianza previamente tras ser detenidos bajo sospecha de incendio provocado con intención de poner en peligro la vida. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.