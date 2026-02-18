Gabón suspende acceso a redes sociales; críticos acusan al líder de reprimir disidencia

Gabón ha suspendido el acceso a las redes sociales y a las plataformas digitales en todo el país centroafricano hasta nuevo aviso, informaron las autoridades, mientras críticos acusan al líder del país de reprimir la disidencia.

La agencia de comunicaciones indicó que había observado en redes sociales y plataformas digitales lo que describió como contenido inapropiado, difamatorio, de odio e insultante que socava la dignidad humana, las instituciones del país y la seguridad nacional.

El comunicado de la agencia añadió que esto constituye delitos castigados por las leyes nacionales e internacionales, así como por las políticas de moderación adoptadas por las principales plataformas digitales.

“La Alta Autoridad para la Comunicación ha decidido suspender de inmediato las redes sociales en todo Gabón hasta nuevo aviso”, afirmó Jean Claude Franck Mendome, portavoz del organismo, conocido como Alta Autoridad para la Comunicación, en un comunicado que fue leído en medios nacionales el martes por la noche.

Las plataformas de redes sociales —incluidas Meta y TikTok— se vieron gravemente afectadas el miércoles. Ambas, junto con WhatsApp, el servicio de mensajería propiedad de Meta, son las más utilizadas por los ciudadanos gaboneses. Las llamadas de WhatsApp también registraban interrupciones significativas el miércoles.

El líder del país, el general Brice Clotaire Oligui Nguema, había derrocado al presidente Ali Bongo Ondimba, a quien se acusaba de una gestión irresponsable.

El año pasado, Oligui Nguema ganó las elecciones presidenciales, lo que despertó esperanzas de un retorno a la democracia constitucional. Sin embargo, críticos sostienen que ha ido endureciendo cada vez más su postura contra las voces críticas, al socavar a medios independientes y a sindicalistas. Un periodista y dos sindicalistas fueron encarcelados el año pasado.

