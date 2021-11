Un día después de que se filtrara el monólogo de Tucker Carlson, presentador de Fox News, sobre los analgésicos opioides, el comentarista político conservador Jesse Watters le sustituyó en su programa de entrevistas.

Watters apareció como anfitrión invitado en Tucker Carlson Tonight el jueves por la noche, donde discutió cómo una supuesta demanda rusa “cambió el curso de la política de Estados Unidos.”

Al parecer, Carlson se sometió a una operación de espalda de urgencia el miércoles por la mañana y luego acudió al estudio para presentar su programa por la noche, según informó Fox News.

Sin embargo, en una grabación obtenida por Motherboard, se escucha a Carlson decir que tomó una enorme cantidad de analgésicos opiáceos después de la cirugía y describirla como “una de las experiencias más intensas” de su vida.

“Anoche no dormí, literalmente, ni un segundo, y tomé tantas jodidas drogas”, dijo Carlson al parecer a su equipo de producción.

A continuación, entró en los detalles de las supuestas drogas que le proporcionaron para su dolor postoperatorio.

“Me dieron fentanilo esta mañana, eso no lo curó - me dieron fentanilo intravenoso. Y me dieron todo tipo de otras mierdas. Yo estaba como, ‘Bien, adelante’ Y entonces solo terminó cuando me dieron propofol, y me desmayé. Entonces me desperté y estaba como, me sentí totalmente bien. No he tomado ni un solo Advil”, dijo en la supuesta grabación.

En el Reino Unido, el fentanilo está clasificado como droga de clase A según la Ley de Uso Indebido de Drogas de 1971, mientras que en Estados Unidos, la sustancia sintética es un estupefaciente de la lista II según la Ley de Sustancias Controladas de 1970.

El aumento del consumo de fentanilo ha agravado la crisis de los opioides en Estados Unidos.

Carlson había culpado recientemente, en octubre, al presidente Joe Biden de la crisis del fentanilo, pero ahora afirma que la experiencia le ha dado una visión de lo que los opioides hacen a los adictos.

“Ni siquiera es que haya sobrevivido, ni siquiera se trata de mí, sino de lo que hace a la gente. Explica mucho de lo que vemos a nuestro alrededor. La falta de dignidad. Y ese extraño impulso que tienes de decir: ‘Esto no está en el orden correcto, debería ser así,’. ¿Sabes? Se inculca esta falta de cuidado”, dijo.

También alegó que recibió grandes dosis de Dilaudid, un analgésico opiáceo potencialmente peligroso.

“Me dieron, me dijeron esta mañana, una dosis tan grande de Dilaudid, que es más potente que la morfina, cuando llegué allí, que tenía problemas para respirar. Me dio un susto de muerte. No me hizo ningún efecto. Y luego, durante toda la noche, me quedé allí, la enfermera finalmente subió mi dosis de Dilaudid hasta el punto de que cada ocho minutos la tomaba y era como recibir un disparo. Como bam, sentía que me golpeaba, y no me afectaba al dolor”, dijo Carlson.