Fotos muestran a palestinos desplazados huyendo del norte de la Franja de Gaza

Palestinos desplazados están huyendo del norte de la Franja de Gaza con sus pertenencias, mientras el ejército israelí continúa con sus operaciones. Las familias se trasladan hacia el sur en busca de seguridad.

___

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de AP.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.