Labubu: emiten advertencia de seguridad sobre el riesgo que suponen las falsificaciones para los niños pequeños

Se ha emitido una advertencia de seguridad urgente sobre los muñecos Labubu falsos, los cuales suponen un “grave riesgo de asfixia y muerte” para los niños pequeños.

Los muñecos Labubu son peluches coleccionables, bonitos y espeluznantes, que vende la empresa juguetera china Pop Mart. Se han convertido en una sensación mundial, ya que los coleccionistas corren a comprar “cajas sorpresa” y las abren para descubrir qué figura misteriosa de Labubu hay dentro.

Los muñecos de imitación de Labubu, también conocidos como Lafufus, también han ganado popularidad entre quienes quieren sumarse a la moda pero no pueden hacerse con un muñeco de verdad, o no quieren desembolsar el dinero.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. emitió el lunes una advertencia sobre estos Lafufus, diciendo a los padres: “Estas falsificaciones, que se venden tanto como figuras de peluche como llaveros de peluche, son lo bastante pequeñas como para que un niño pueda introducirse el muñeco en la boca y bloquear sus vías respiratorias”.

Se ha emitido una advertencia de seguridad urgente sobre los muñecos Labubu falsos, los cuales suponen un "grave riesgo de asfixia y muerte" para los niños pequeños ( Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. )

La Comisión dijo que ha habido informes de Lafufus “que se rompen fácilmente, dividiéndose en pequeños trozos que pueden convertirse en peligro de asfixia”.

Se aconsejó a los consumidores que no compraran los sucedáneos de Labubu y que dejaran de utilizar inmediatamente los que ya tuvieran.

La Comisión también solicitó la incautación de miles de Lafufus que intentaban ser enviados a EE. UU. desde China “tras confirmar la violación de la normativa federal sobre juguetes con piezas pequeñas”.

“Estos muñecos falsos de Labubu son peligrosos, ilegales y no tienen cabida en los hogares estadounidenses”, afirmó en un comunicado Peter A. Feldman, presidente en funciones de la Comisión. Añadió: “Ningún padre debería tener que preguntarse si un juguete impedirá respirar a su hijo. Proteja a sus hijos y compre solo a vendedores acreditados”.

Los muñecos Labubu son peluches coleccionables, bonitos y espeluznantes, que vende la empresa juguetera china Pop Mart ( AFP/Getty )

La comisión también dio a los consumidores algunos consejos sobre cómo detectar un Lafufu.

Según advirtió la Comisión, se debe desconfiar de los grandes descuentos en lo que parezcan ser muñecos Labubu y adquirirlos solo en tiendas o sitios web “de confianza”. Los muñecos falsos suelen tener colores demasiado brillantes o no tienen nueve dientes como las auténticas.

Los Labubus tienen una pegatina holográfica Pop Mart, un código QR escaneable que enlazará con el sitio web oficial de la empresa juguetera, y las ediciones más recientes incluyen un sutil sello UV en un pie, según la Comisión.

En el caso de los juguetes con piezas pequeñas, los consumidores deben buscar advertencias de peligro de asfixia y otras etiquetas de seguridad, aconseja la Comisión.

Traducción de Sara Pignatiello