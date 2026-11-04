Falla en máquina de escaneo de votos retrasa el conteo en el condado de Westchester, Nueva York

Un juez autorizó que los funcionarios electorales de un importante condado de Nueva York trasladen miles de boletas de papel a un almacén seguro después de que un problema técnico provocó fallas en las máquinas de escaneo de votos.

El problema retrasará el conteo en un reñido congresional hasta, como mínimo, el miércoles.

La Junta Electoral de Nueva York informó que las máquinas en centros de votación de todo el condado de Westchester no aceptaban las papeletas de papel cuando abrieron las urnas el martes debido a un fallo de programación.

Los funcionarios electorales indicaron que el problema ocurrió cuando realizaron una actualización de software para una contienda municipal, después de que las máquinas ya habían sido preparadas y probadas. En las demás zonas, las máquinas seguían empleando el software original y, por lo tanto, no reconocían las papeletas.

Se indicó a los votantes que depositaran sus boletas cumplimentadas en bolsas que serían custodiadas para procesarlas más tarde. Las bolsas debían ser transportadas, con escolta policial, a un almacén del condado para ser escaneadas y contadas bajo la supervisión de representantes de los partidos políticos, señalaron los funcionarios electorales.

La Junta Electoral del condado de Westchester informó que el conteo de papeletas comenzará a las 11 de la mañana del miércoles.

El condado de Westchester se considera la zona de tendencia más liberal del 17º Distrito Congresional de Nueva York, donde se presentó una reñida contienda entre el representante republicano Mike Lawler y la demócrata Cait Conley.

Lawler y Conley instaron a los residentes a emitir su voto pese al problema y subrayaron que todas las boletas serían contadas.

Lawler manifestó que la situación había causado “mucha frustración, demoras, filas y muchas preguntas”. Pero añadió en una conferencia de prensa: “Quiero ser claro. Aquí no hay ninguna trampa”.

Pese a la demora en el conteo, Lawler reconoció su derrota a última hora del martes. The Associated Press no había declarado un ganador a primera hora del miércoles.

“Cuando mañana se cuenten todos los votos en Westchester, quedará bastante claro que nos quedaremos cortos”, manifestó.

Toni Chrystal, residente de Westchester, comentó que se sintió “inquieta” después de emitir su voto el martes por la mañana en medio de los problemas con las papeletas.

La agente inmobiliaria de White Plains contó que completó su papeleta alrededor de las 7 de la mañana y luego la depositó en una de las bolsas designadas en su centro de votación, tal como se le indicó.

“Westchester es uno de los condados más ricos del estado. ¿Cómo pasa esto?”, preguntó. “¿Por qué no las probaron ayer o una semana antes? La votación anticipada funcionó. ¿Cómo es que ahora no funciona?”

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Los periodistas de The Associated Press Anthony Izaguirre y Michael R. Sisak contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.