La demócrata Kathy Hochul gana la reelección como gobernadora de Nueva York

La demócrata Kathy C. Hochul ganó el martes la elección como gobernadora de Nueva York, al derrotar al republicano Bruce A. Blakeman. Esta es la segunda vez que Hochul resulta elegida como gobernadora. Se desempeñaba como vicegobernadora cuando Andrew Cuomo renunció en 2021, y ella asumió su lugar. Ganó su primer mandato completo al año siguiente. Blakeman es el ejecutivo del condado de Nassau. The Associated Press declaró ganadora a Hochul a las 9:00 de la tarde hora del Este.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.