Expresidente francés Sarkozy, culpable de algunos cargos en caso de financiación electoral en Libia

Sylvie Corbet
Jueves, 25 de septiembre de 2025 04:55 EDT
FRANCIA SARKOZY
FRANCIA SARKOZY (AP)

Un tribunal de París declaró el jueves al expresidente francés Nicolas Sarkozy culpable de algunos, pero no de todos, los cargos que se le imputaban en un juicio por el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007 con dinero del gobierno del entonces líder libio Moammar Gadhafi.

La corte seguía exponiendo su fallo y por el momento no ha emitido una sentencia contra Sarkozy, de 70 años. Eso podría ocurrir más tarde el jueves.

Sarkozy puede recurrir el veredicto de culpabilidad, lo que suspendería cualquier condena a la espera de la resolución de la apelación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

