Explosión en fábrica de municiones cerca de Roma; no se reportan heridos

Una explosión provocada por un incendio levantó una enorme columna de humo el jueves en una fábrica de municiones cerca de Roma, pero no hubo reportes de heridos, informaron las autoridades locales.

La explosión se produjo en la localidad de Colleferro, en una planta propiedad de KNDS Ammo Italy, que produce municiones y otros productos vinculados a la defensa, y pareció haberse originado en el departamento de prensado de pólvora, informaron las autoridades.

Residentes de la zona señalaron haber escuchado una fuerte explosión. Imágenes y videos en redes sociales mostraban lo que parecía una gigantesca nube en forma de hongo sobre la instalación.

La policía y 10 dotaciones de bomberos, apoyadas por un helicóptero, acudieron al lugar mientras el incendio continuaba ardiendo y se propagaba a la vegetación cercana.

El alcalde de Colleferro, Giulio Calamita, declaró que fue “un gran susto”, pero que no se reportaron heridos.

Francesco Rocca, presidente de la región del Lacio, indicó en un comunicado que estaba siguiendo con “gran preocupación” los hechos en Colleferro. “ En este momento, la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y permitir que todo el personal involucrado en la respuesta de emergencia opere en las mejores condiciones posibles”, añadió.

Los reportes iniciales de medios locales indicaron que los 24 trabajadores que estaban dentro de la instalación en el momento de la explosión habían sido localizados. La explosión pareció haberse limitado a una sola zona de producción y almacenamiento, dijo Calamita.

Por ahora se desconoce la causa de la explosión. La policía y los fiscales investigan la causa en el lugar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.