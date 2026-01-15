Explosión en calle residencial de Holanda deja al menos cuatro heridos

Una explosión en una calle residencial de la ciudad holandesa de Utrecht hirió al menos a cuatro personas el jueves, informó un funcionario de los servicios de emergencia. La causa de la explosión hasta ahora se desconoce.

La explosión, que provocó un incendio y daños generalizados, ocurrió a media tarde, haciendo que la gente corriera hacia las calles comerciales cercanas. Los bomberos intentaron apagar las llamas, pero no pudieron entrar inmediatamente en las casas dañadas debido al temor de daños estructurales.

El portavoz de los servicios de emergencia, Sjaak Haasnoot, afirmó que las cuatro personas heridas fueron llevadas al hospital de la ciudad. Se desconocía la gravedad de sus heridas. No estaba claro si había alguna víctima mortal.

"Es muy difícil en este momento decir cuántas víctimas hay bajo los escombros", declaró Haasnoot. "El departamento de bomberos no puede entrar al edificio porque todavía está inestable".

Los bomberos dijeron que estaban investigando cómo podrían revisar de manera segura los edificios destrozados para determinar si hay personas atrapadas. Los residentes cuyas casas resultaron dañadas estaban siendo alojados en un hotel cercano.

La policía estaba investigando, informó a los periodistas la alcaldesa de Utrecht, Sharon Dijksma.

"Esta explosión ha tenido un gran impacto en el corazón de nuestra ciudad. Todos están profundamente conmocionados, especialmente aquellos en la vecindad inmediata", manifestó Dijksma.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.