Explosión en planta de Tennessee deja varios muertos y desaparecidos entre los escombros

Varias personas habrían muerto y otras siguen desaparecidas tras una explosión en una planta de fabricación de explosivos en Tennessee, según informaron las autoridades policiales.

La explosión, descrita como “masiva”, tuvo lugar poco antes de las 8:00 a. m., hora local, en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, cerca de Bucksnort, y generó explosiones secundarias que impidieron en un primer momento el acceso de los equipos de rescate al sitio en llamas.

De acuerdo con funcionarios de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Humphreys, al menos 19 personas fueron reportadas como desaparecidas en un primer momento y varias más fueron hospitalizadas. Hasta ahora, no se ha confirmado el número oficial de víctimas.

“Aún no hemos podido localizar a varias personas. Estamos intentando manejar la situación con respeto hacia las familias”, declaró el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en una conferencia de prensa. “Lamentablemente, ya hemos confirmado algunas muertes”.

Imágenes desde el lugar mostraban los restos de la planta, gran parte aún en llamas, con una densa columna de humo negro visible

La Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee informó que colabora con las autoridades locales de los condados de Hickman y Humphreys en la respuesta a la explosión.

“Los funcionarios del Departamento de Salud de Tennessee aún no han confirmado de forma oficial el número de fallecidos ni heridos. Las autoridades pidieron al público mantenerse alejado de la zona para que los equipos de emergencia puedan operar con seguridad y eficiencia”, se informó a través de X (antes Twitter).

En videos grabados en el lugar se muestran los restos calcinados de la planta, gran parte de la cual seguía envuelta en llamas, con una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros. Las instalaciones, compuestas por ocho edificios, se ubican en una zona boscosa cercana a Bucksnort, a unos 100 kilómetros al suroeste de Nashville.

La causa de la explosión aún no ha sido determinada. En un comunicado, el condado de Humphreys pidió evitar especulaciones y respetar la privacidad de las víctimas.

“El personal de emergencia ya está en el lugar y trabaja activamente para controlar la situación. Por favor, eviten la zona para permitir que los rescatistas actúen con seguridad y eficiencia”, señalaba el comunicado.

La causa de la explosión aún no ha sido determinada. Un comunicado del condado de Humphreys instó a evitar especulaciones y a respetar la privacidad de las víctimas

“Agradecemos su paciencia y cooperación, y pedimos que mantengan en sus oraciones a todos los involucrados”.

Según informó por teléfono David Stewart, paramédico avanzado del condado de Hickman, los equipos de emergencia no lograron ingresar de inmediato a la planta debido a las detonaciones continuas. Stewart no contaba con información sobre posibles heridos.

Accurate Energetic Systems, con sede en la cercana localidad de McEwen, no respondió de inmediato a una llamada telefónica de The Associated Press en la mañana del viernes para solicitar comentarios. De acuerdo con su sitio web, la empresa se dedica a la fabricación y prueba de explosivos.

Según los registros públicos, ha vendido al ejército de Estados Unidos distintos tipos de armamento, entre ellos dinamita, minas terrestres y pólvora explosiva para proyectiles de gran calibre.

