Eritrea se retira de bloque regional y ONU expresa preocupación por tensiones con Etiopía

Eritrea se retiró el viernes de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés) y acusó al bloque regional del este de África de actuar en contra de los intereses del país.

Al mismo tiempo, Naciones Unidas expresó su preocupación por las renovadas tensiones entre Eritrea y la vecina Etiopía, que firmaron un acuerdo de paz hace 25 años.

El Ministerio de Exteriores eritreo explicó en un comunicado el viernes que abandonaba "una organización que ha perdido su mandato legal y autoridad; que no ofrece ningún beneficio estratégico apreciable a todos sus miembros y que no contribuye de manera sustancial a la estabilidad de la región".

Eritrea abandonó IGAD en 2003 y se reincorporó hace dos años, pero el viernes afirmó el bloque no había contribuido a la estabilidad regional. En su respuesta, IGAD indicó que Eritrea no había participado en actividades regionales desde su reincorporación.

Además de Eritrea y Etiopía, el bloque incluye a Yibuti, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Uganda. La organización trabaja en políticas regionales relacionadas con comercio, aduanas, transporte, comunicaciones, agricultura, recursos naturales y medio ambiente, según su web.

En los últimos meses, Eritrea y Etiopía se han acusado mutuamente de injerencias, lo que despertó la preocupación sobre la posibilidad de que se reanuden las hostilidades.

Etiopía ha señalado que quiere obtener, de forma pacífica, acceso al mar Rojo a través de Eritrea, de la que dependía en gran medida para el comercio antes de la secesión. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, manifestó en septiembre que fue un “error” perder el acceso al mar cuando Eritrea se independizó en 1993. Las palabras de Abiy fueron vistas como una provocación en el país vecino.

La oficina del secretario general de la ONU, António Guterres, instó el viernes a las dos naciones a “renovar su compromiso con la visión de una paz duradera y el respeto por la soberanía e integridad territorial”.

La ONU citó el Acuerdo de Argel, firmado en 2000, que puso fin a casi tres décadas de guerra fronteriza entre Eritrea y Etiopía. Además, les pidió un nuevo compromiso con un pacto que describió como un “marco crucial” para la paz.

Eritrea acusó en junio a Etiopía de tener una "agenda bélica de larga data" para quedarse con sus puertos en el Mar Rojo. Por su parte, Etiopía afirmó recientemente que Eritrea estaba “preparándose activamente para librar una guerra” contra la nación, además de respaldar a grupos rebeldes etíopes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.