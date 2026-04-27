Enfrentamientos por acceso al agua dejan al menos 42 muertos en Chad

Los enfrentamientos entre dos familias por el acceso al agua han dejado al menos 42 muertos en el este de Chad, indicó el gobierno, cuando los recursos se ven sometidos a presión en una región donde han llegado cientos de miles de refugiados del vecino Sudán.

El viceprimer ministro de Chad, Limane Mahamat, dijo que otras 10 personas resultaron heridas en los enfrentamientos del sábado en la aldea de Igote, en la provincia de Wadi Fira, cerca de la frontera.

La situación está bajo control luego que el ejército intervino, dijo Mahamat el domingo, y agregó que había comenzado un proceso de mediación en la aldea, así como procedimientos judiciales para determinar responsabilidades penales.

Los enfrentamientos entre comunidades por recursos son comunes en el país centroafricano. El año pasado, choques entre agricultores y pastores en el suroeste de Chad dejaron 42 muertos y varias viviendas incendiadas.

Mahamat dijo que el gobierno tomará “todas las medidas necesarias” para evitar una desestabilización de la zona fronteriza.

En febrero, Chad cerró la frontera con Sudán hasta nuevo aviso, en lo que describió como un intento de limitar la propagación de la guerra de ese país en su territorio tras múltiples cruces de combatientes de las facciones sudanesas en guerra.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.