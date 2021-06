Una segunda paciente “mutilada” que quedó con heridas que le cambiaron la vida después de una cirugía hospitalaria fallida, describió cómo las enfermeras la dejaron en sábanas empapadas en orina durante días y la llamaron perezosa cuando no podía levantarse de la cama.

Lucy Wilson le dijo a The Independent que cree que habría estado mejor atendida en una práctica veterinaria en comparación con el nivel de atención que recibió de las enfermeras de Norfolk y Norwich Hospital Trust en enero del año pasado.

Ella fue una de las tres pacientes heridas por el cirujano Camilo Valero en la misma semana y casi muere después de que Valero y otros miembros del personal no reconocieron sus heridas que amenazaban su vida luego de la operación para extirparle la vesícula biliar.

Valero está siendo investigado por el Consejo Médico General, pero sigue ejerciendo bajo la supervisión del fideicomiso, que se ha negado a decir si el tercer paciente sobrevivió a su terrible experiencia.

Después de las solicitudes de The Independent , los jefes del fideicomiso del NHS ahora se han comprometido a publicar los detalles de una revisión secreta realizada por el Royal College of Surgeons sobre el trabajo de Valero y los servicios quirúrgicos más amplios del fideicomiso.

En abril, The Independent informó sobre el caso de Paul Tooth , un veterano de la RAF, que fue operado por Valero pocos días después de Wilson. Ha quedado permanentemente discapacitado con tubos que entran y salen de su cuerpo, de los que depende para reciclar continuamente la bilis producida por su hígado.

Fue después de ver ese artículo que Wilson y Tooth se pusieron en contacto y ahora se apoyan mutuamente mientras buscan respuestas del NHS.

Para Wilson, madre de dos hijos, sus experiencias en las salas del hospital de Norfolk la han dejado con cicatrices físicas y mentales. Ella está recibiendo terapia para el trastorno de estrés postraumático.

“He perdido completamente la confianza en el hospital. No volveré allí. Tengo muchos terrores nocturnos y flashbacks y veo a Valero dondequiera que voy. Él siempre está ahí ".

Wilson fue admitida en enero de 2020 para una cirugía de emergencia para extirpar su vesícula biliar. Durante la cirugía, Valero le causó graves daños en el hígado y las conexiones con los intestinos, extirpando la vesícula biliar pero también todo el conducto biliar.

Aunque una lesión del conducto biliar es una complicación reconocida en el 1% de las operaciones de vesícula biliar, Valero lesionó a tres pacientes en cuestión de días y los médicos del Hospital Addenbrookes de Cambridge solo dieron la alarma después de que los pacientes fueran trasladados allí de por vida salvar la cirugía.

A los pocos días de ser admitida en la sala después de la cirugía, Wilson comenzó a deteriorarse y estaba muy enferma e incapaz de moverse.

“No podía levantarme de la cama y las enfermeras decían solo te estás empeorando '. Fueron días absolutamente horribles para mí. Todo el tiempo sentí que probablemente hubiera sido mejor en un veterinario.

“Estaba sentada en mi propia orina, a veces durante días. Estaba vomitando constantemente. No me estaban ayudando a lavarme ni nada, pero pusieron en mis notas que me negaba a lavarme.

“Hicieron pequeñas cosas tontas como saber que no podía levantarme de la cama, pero queriendo que lo hiciera, dejarían mi mesa fuera del alcance de mis brazos. No pude alcanzar mi teléfono, no pude alcanzar mi agua ".

Ella describió cómo una limpiadora la ayudó a beber en una ocasión diciendo: “Esa fue la única muestra de bondad que tuve durante toda mi estadía. El hospital se niega a decirme quién era, pero me encantaría darte las gracias ".

En un incidente después de que uno de sus desagües se dejara reventar porque no se había vaciado durante la noche, Lucy le dijo a un médico que no se había vaciado y una enfermera de la agencia la acusó más tarde de "echar hierba" sobre ella. Wilson y su esposo Paul presentaron una queja formal y no volvieron a ver a la enfermera.

Ella agregó: “A otra enfermera le pidieron disculpas junto a mi cama porque me llamó 'maldita perezosa' porque no me estaba levantando. La obligaron a pedirme perdón junto a mi cama, pero no hasta que me trasladaran al hospital de Addenbrookes. Creo que en ese momento, se habían dado cuenta de lo enferma que estaba y cómo se lo habían perdido todo ".

Finalmente se dio la alarma después de que su cuñada, una enfermera de cuidados paliativos, la visitara y reconociera lo gravemente enferma que estaba. Ella insistió en que se llamara a un médico y se dispuso apresuradamente una resonancia magnética que mostró que Wilson había sufrido lesiones graves.

Fue trasladada de emergencia al Hospital Addenbrookes donde los cirujanos la operaron durante más de 11 horas para reparar el daño y salvarle la vida.

Tuvieron que usar 21 litros de solución salina para lavar 4.5 litros de bilis corrosiva que se había acumulado en su abdomen.

En contraste con Norfolk y el Norwich University Hospital, Wilson elogió la atención de las enfermeras en el Addenbrookes Hospital y dijo: "Todas las enfermeras con las que me encontré allí, todas, fue como si estuvieran hechas para ser enfermeras".

Si bien la cirugía de reparación la dejó en mejores condiciones que Tooth, se enfrenta a más cirugías y ha quedado incontinente y débil. Lucha por caminar o levantar algo.

Leer más: Con ayuda de Eaton y Abreu, Medias Blancas vencen a Indios

“Literalmente, no puedo hacer nada de lo que puede hacer una persona normal. No puedo ducharme, mi esposo tuvo que construir un asiento especial para ir al baño y así poder sentarme. Tiene que ayudarme a lavarme el pelo. Si no tuviera a mis hijos, me habría suicidado porque soy una carga para todos los que me rodean.

"Esto ha destruido por completo mi vida".

Ahora ha lanzado una petición en el sitio web del Parlamento exigiendo un cambio en la ley que requeriría que los médicos reporten incidentes graves. Valero no informó las lesiones a los tres pacientes y el hospital no estaba al tanto de los incidentes hasta que los médicos del Hospital Addenbrookes dieron la alarma.

“No hay ninguna ley que les exija reportar incidentes. Es un código moral, pero eso no es suficiente ".

El Norfolk and Norwich Hospital Trust admitió su responsabilidad y se disculpó por los estándares de atención tanto durante como después de su operación.

Desde la revisión del Royal College of Surgeons, el fideicomiso dijo que había mejorado la capacitación y la supervisión de Valero y cambiado los procesos quirúrgicos con una auditoría mensual de los resultados de la cirugía de la vesícula biliar.

Un portavoz confirmó a The Independent que los detalles de la revisión de RCS se publicarían a su debido tiempo.

La directora médica, Erika Denton dijo: “Ofrecemos nuestras continuas disculpas a Wilson por las graves lesiones y complicaciones que experimentó durante su cirugía el año pasado. Nuestros colegas quirúrgicos y de enfermería también se han reunido con Wilson para disculparse y estaremos encantados de responder cualquier pregunta o inquietud que tenga.

"Hemos investigado a fondo lo que sucedió y cambiado y fortalecido nuestros procesos quirúrgicos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder".

Si está experimentando sentimientos de angustia y aislamiento, o está luchando para sobrellevarlo, The Samaritans ofrece apoyo; puede hablar con alguien de forma gratuita por teléfono, en confianza, en el 116 123 (Reino Unido y ROI), enviar un correo electrónico a jo@samaritans.org o visitar el sitio web de Samaritans para encontrar los detalles de su sucursal más cercana.

Para los servicios locales para usted, la base de datos nacional de salud mental, Hub of Hope, le permite ingresar su código postal para buscar organizaciones y organizaciones benéficas que ofrecen asesoramiento y apoyo sobre salud mental en su área.