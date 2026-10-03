“En el camino”, “Aún es de noche en Caracas” y “El diablo fuma" se disputan el Ariel

La 68a entrega del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano se decidirá el sábado por la noche entre “En el camino”, “Aún es de noche en Caracas” y “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”, que llegan como las principales nominadas.

“En el camino” de David Pablos compite por 13 galardones; es una historia de amor entre un conductor de tráiler y un joven que huye de su antiguo amante. “Aún es de noche en Caracas”, de Marité Ugás y Mariana Rondón, la sigue con nueve. El thriller muestra la turbulencia y represión que se vivió en Venezuela en 2017 y está basado en la novela “La hija de la española” de Karina Sainz Borgo. Mientras que “El diablo fuma” está en tercer puesto de nominaciones con ocho. Su historia se sitúa en la década de 1990 y muestra a cinco menores de edad abandonados por sus padres cuando intentan sobrevivir con su abuela, quien padece enfermedades mentales.

Los cineastas David Pablos de “En el camino”, Ernesto Martínez Bucio de “El diablo fuma”, Gabriel Mascaro de “O último azul”, Lucía Gajá de “Vidas en la orilla” y Pablo Pérez Lombardini de “La reserva” compiten por el premio de dirección.

La premiación llega en el 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas que otorga el Ariel. Se podrá ver en vivo por TNT, HBO Max y TV Mexiquense.

La categoría de actor se decidirá entre Andrés Catzín de “Cosmos”, Ernesto Rocha de “Adiós, amor”, Hoze Meléndez de “Cocodrilos”, Mauricio Isaac de “Café Chairel” y Osvaldo Sánchez de “En el camino”.

Ángela Molina de “Cosmos”, Diana Sedano de “Juana”, Emma Dib de “La eterna adolescente”, Mónica del Carmen de “Las mutaciones” y Natalia Reyes de “Aún es de noche en Caracas” se disputarán el premio de actriz.

La categoría de mejor película la completan los filmes de ficción “O último azul” de Gabriel Mascaro y “Vainilla” de Mayra Hermosillo, así como el documental “La libertad de Fierro” de Santiago Esteinou, este último filme también fue nominado a mejor documental.

“Brigada 2045” de Olivia Luengas Magaña, “Gaza, la franja del exterminio” de Rafael Rangel, “Llamarse Olimpia” de Indira Cato Cortes y “Vidas en la orilla” de Gajá completan la categoría de largometraje documental.

En cuanto a las películas iberoamericanas nominadas, el Ariel se decidirá entre la argentina “Belén” de Dolores Fonzi, la chilena “La misteriosa mirada del flamenco” de Diego Céspedes, la española “Los domingos” de Alauda Ruiz de Azúa, la brasileña “Manas” de Marianna Brennand, y la colombiana “Un poeta” de Simón Mesa Soto.

El premio Ariel a la trayectoria será otorgado a la actriz Rosita Arenas y al documentalista Demetrio Bilbatúa.

La ceremonia regresa a la capital tras dos años fuera. Las ediciones anteriores se habían celebrado en Guadalajara y Puerto Vallarta en el estado occidental de Jalisco, ahora es el turno de los legendarios Estudios Churubusco de la capital para recibirlos.

Este año la AMACC agilizó su proceso de nominaciones por medio de un algoritmo que asignó un 25% del total de las películas presentadas para su consideración a cada miembro del jurado.

El algoritmo, creado con matemáticos de la UNAM y actuarios, generó un sistema aleatorio de selección para que los jueces tuvieran la capacidad de verlos y hacer de mejor manera las selecciones. Este año se inscribieron 84 largometrajes.

La votación de los ganadores se hizo entre 49 filmes nominados vistos por los jueces en su totalidad, sin intervención de algoritmos.