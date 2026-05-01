El Zócalo se llena de orejas de Juan Carlos Bodoque en concierto de 31 Minutos

El Zócalo lució repleto de largas orejas rojas del reportero conejo Juan Carlos Bodoque en el primer concierto de 31 Minutos en la principal plaza de México.

Bodoque, Tulio Triviño, Juanín Juan Harry, Patana Tufillo, Calcetín con Rombos Man, Guaripolo y otros personajes de la serie de televisión infantil convertida en banda musical se lucieron en el concierto gratuito ofrecido con motivo del Día del Niño, celebrado anualmente en México el 30 de abril, y lograron convocar a más de 230.000 asistentes, de acuerdo con cifras difundidas por el gobierno de la Ciudad de México.

31 Minutos se sumó a una lista de artistas que incluye a Shakira, Paul McCartney, Los Fabulosos Cadillacs y Andrea Bocelli, que se han presentado en el Zócalo.

El repertorio incluyó sus éxitos “Bailan sin cesar”, “Tangananica Tangananá”, “Mi muñeca me habló” y una fusión de “Diente blanco, no te vayas” con “Querida” de Juan Gabriel.

A pesar de que 31 Minutos suele visitar regularmente México en sus giras internacionales, incluyendo la actual Radio Guaripolo II, el entusiasmo del público, que incluía fans de diferentes generaciones, parecía inagotable, pues seguían pidiendo “otra” aunque habían esperado desde muy temprano para tener un buen lugar.

“Lo veo desde que soy bebé”, dijo Miguel Ángel Guerrero, de 22 años, quien llevaba una camiseta con los personajes de la serie y un títere de Bodoque. “Tiene varios chistes, no solo para niños. Maneja muchos tipos de humor”, agregó sobre por qué le sigue gustando el programa.

El show se centró en la noticia más importante de la carrera de Tulio, el lanzamiento de “la pizza más grande del mundo”, de pepperoni y anchoas, que crearía un eclipse lunar, pero que al caer sobre el planeta de Siluris desata una amenaza alienígena sobre la Tierra.

“Objeción denegada”, “Arwrarwrirwrarwro” y “Dinosaurio Anacleto” fueron otros de los temas incluidos en el repertorio. El concierto, que incluyó pirotecnia, terminó con “Yo nunca vi televisión (y luego sí pero después no)” y una larga ovación para los músicos y titiriteros de 31 Minutos, entre los que estaban sus creadores Álvaro Díaz (Bodoque), Pedro Peirano (Triviño) y la cantante y actriz Jani Dueñas (Tufillo).

31 Minutos se estrenó en 2003 en la televisión chilena y desde entonces ha conquistado al público latinoamericano y de más allá. El año pasado estrenaron su concierto de la serie Tiny Desk de NPR que hasta la fecha suma más de 16 millones de vistas en YouTube.