El tren de carga más largo de la historia está en Sudáfrica: esta es su longitud

Una empresa estatal de Sudáfrica afirma haber enviado el tren de carga más largo de la historia en un recorrido de prueba.

El tren tenía 7,6 kilómetros (4,7 millas) de longitud y estaba compuesto por 696 vagones de carga, según Transnet, la empresa estatal de transporte y logística.

Para impulsarlo, fue necesario colocar locomotoras eléctricas y diésel a lo largo de todo el tren.

Transnet indicó en un comunicado que el tren completó el 18 de octubre un trayecto de 860 kilómetros (534 millas) desde Saldanha Bay, en la costa oeste de Sudáfrica, hasta una mina de mineral de hierro en el interior del país. Los vagones de carga iban vacíos durante el viaje de dos días.

El director ejecutivo de Transnet Freight Rail, Russell Baatjies, dijo que la operación fue un ejercicio de aprendizaje que ayudará a mejorar la capacidad de Sudáfrica para transportar minerales y otros bienes a largas distancias.

Los trenes de carga suelen medir entre 0,8 y 2,4 kilómetros (media milla y 1,5 millas), dependiendo del país, pero Sudáfrica y Australia operan algunos de los trenes más largos del mundo que recorren grandes distancias.

Transnet sostiene que le arrebató el récord a un tren de 7,24 kilómetros (4,5 millas) de longitud que viajó desde una mina de mineral de hierro hasta un puerto en Australia Occidental en 2001.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.