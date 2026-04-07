El spinoff de Hulu "The Testaments" trata sobre la niñez en Gilead

A lo largo de las seis temporadas de “The Handmaid’s Tale”, el temor se cernía sobre la serie como una nube oscura perpetua. Tenía sentido porque Estados Unidos se había convertido en una sociedad totalitaria llamada Gilead, donde a las mujeres se les despojaba de sus derechos. En “The Testaments”, que se estrena el miércoles en Hulu, Gilead sigue siendo Gilead, pero hay destellos de esperanza como hilo conductor.

Al igual que su predecesora, “The Testaments” está basada en una novela homónima de Margaret Atwood. Transcurre cinco años después de los acontecimientos de “The Handmaid’s Tale” y sigue a chicas privilegiadas en Gilead que están al borde de la adultez. El público vuelve a encontrarse con la Tía Lydia (Ann Dowd) de la serie original, que ahora dirige una escuela donde se entrena a chicas para que se conviertan en señoritas de sociedad, listas para el matrimonio y, lo más importante, para tener bebés. Hay una clase en la que se evalúa a las chicas por cómo sirven el té.

Lydia se ha vuelto un poco más suave desde la última vez que la vimos. Dowd comentó sobre su personaje: “Al final de ‘The Handmaid’s Tale’, ella está en un profundo estado de remordimiento y suplicando perdón cuando su vida, tal como la conocía, se derrumba. Ha llegado a este mundo como un ser humano más amable. Sigue siendo Lydia, pero creo que ha tenido tiempo de soltar el muro que se construyó a su alrededor”.

Nueva historia, nuevas heroínas

Conocemos a Agnes, interpretada por Chase Infiniti (“One Battle After Another”), y a sus amigas Shunammite y Becka, interpretadas por Rowan Blanchard y Mattea Conforti. Lucy Halliday encarna a Daisy, una nueva alumna a la que se le indica que acompañe a Agnes en la escuela.

“Las veo como dos gatos que han puesto juntos en una habitación y se están olfateando. Creo que son conscientes de que hay una similitud inherente que se superpone en ambas, pero se negarán a admitirlo porque no quieren parecerse a la otra persona”, dijo Halliday.

Como Agnes y Becka ya han empezado a menstruar, de inmediato se declara la temporada de apareamiento y las chicas deben casarse. Es entonces cuando empiezan a aparecer grietas en el statu quo de Gilead, ya que Becka no tiene interés en encontrar marido. Agnes se deja llevar por la idea romántica de todo aquello, hasta que le presentan posibles pretendientes que, por lo general, son mayores y ocupan cargos poderosos en el gobierno de Gilead. Se da cuenta de que el matrimonio sería una jugada de poder para su familia y de que el amor no es un requisito.

Bruce Miller creó tanto “The Handmaid’s Tale” como “The Testaments” y afirma que cada una cuenta historias sobre la opresión de las mujeres.

“En ‘Handmaid’s’, le quitan un hijo a su madre y luego le dicen a la madre: ‘Vas a ser dócil’”, dijo Miller. En cambio, “The Testaments” toma "a un grupo de adolescentes y les dice lo que van a ser y también les arrebata la adolescencia de sus vidas”.

Un tono más suave, pero con la intención de inspirar a chicas y mujeres

Este nuevo enfoque en las jóvenes de Gilead, que solo han conocido Gilead, “es una serie más fácil de ver para el sistema, creo yo”, dijo Dowd. “Eso no significa que no tenga intensidad. La tiene. Pero estamos tratando con todo un grupo de personajes diferentes. Nos centramos en las jóvenes y en cómo interactúan entre sí, y no pueden evitar resistir y crecer”.

“Las vidas de estas adolescentes tienen cierto grado de ligereza”, añadió Miller. “Eso es lo interesante: sus vidas tienen toda esa ligereza que Gilead les permite tener y luego la aplasta en algo horrible y rompe esa ligereza”.

A raíz de “The Handmaid’s Tale”, mujeres se han inspirado para vestirse con capas rojas y cofias blancas como símbolo de resistencia contra la opresión, más recientemente en las manifestaciones “No Kings” del mes pasado. El elenco de “The Testaments” espera que este nuevo capítulo también impulse a la gente a actuar.

“Hay muchos temas y muchas cosas que ocurren en ‘The Handmaid’s Tale’ que, por desgracia, siguen ocurriendo hoy en día", dijo Infiniti. "Si la gente puede ver nuestra serie y, de alguna manera, se siente envalentonada para levantarse del sofá y salir a luchar por sus comunidades, luchar por sus vecinos sin disculparse y con amor y respeto, creo que ese sería el regalo definitivo para cualquiera de nosotros”.

Blanchard, que ha sido defensora de los derechos de las mujeres y de otras causas desde que era adolescente, dice que puede empatizar con los personajes juveniles de la historia.

“No hay nada más impotente que ser una chica adolescente. Pasa tanto en tan poco tiempo. Tantas emociones, ¿sabes? Ocurre tanta autorrealización, tanta concreción personal, y estas chicas tienen que formar sus identidades de una manera muy específica”, dijo Blanchard.

Ánimo de Moss

Cuando el peso de adentrarse en Gilead parecía abrumador, Halliday contó que ella y sus compañeras podían recurrir a Elisabeth Moss, quien protagonizó “The Handmaid’s Tale” y es productora ejecutiva de “The Testaments”, para sentirse tranquilas.

“Ella es una enciclopedia de información. Fue abierta con nosotras y estuvo ahí si alguna vez teníamos una pregunta o necesitábamos orientación sobre algo. Pero, más que nada, lo que nos dio fue la tranquilidad de que lo estábamos haciendo bien y el espacio para meternos en estos personajes y en este mundo, y para, en cierto modo, confiar en nosotras mismas”, dijo Halliday.