El papa critica el hacinamiento en cárceles durante misa especial para reclusos, guardias y familias

El papa León XIV criticó el domingo el hacinamiento en las prisiones y los insuficientes programas de rehabilitación de reclusos mientras celebraba una misa especial para detenidos, guardias y sus familias en el evento final del Año Santo 2025 del Vaticano.

El Vaticano informó que unas 6.000 personas se inscribieron para participar en la peregrinación del fin de semana, incluidos representantes de grandes instalaciones de detención en Italia y voluntarios de prisiones, directores y capellanes de prisiones de 90 países.

Se incluyeron algunos grupos de reclusos que recibieron un permiso especial para participar, según la asociación de capellanes penitenciarios italianos.

En su homilía, el pontífice reconoció las condiciones a menudo deficientes que enfrentan los prisioneros incluso en países más ricos. Hizo un llamado para que prevalezca un sentido de caridad y perdón para los prisioneros y aquellos responsables de custodiarlos.

“Aquí, podemos mencionar el hacinamiento, el compromiso insuficiente para garantizar programas educativos estables para la rehabilitación y oportunidades laborales”, declaró, añadiendo que se necesita paciencia y perdón.

“A nivel más personal, no olvidemos el peso del pasado, las heridas que deben sanar en cuerpo y corazón, las decepciones, la infinita paciencia que se necesita con uno mismo y con los demás al emprender caminos de conversión, y la tentación de rendirse o de no perdonar más”, expresó.

La misa, como el último gran evento del Jubileo 2025, cerró de muchas maneras el Año Santo que el papa Francisco inauguró la víspera de Navidad de 2024, cuyo principal objetivo era transmitir un mensaje de esperanza especialmente para aquellos en los márgenes de la sociedad.

Durante su pontificado de 12 años, Francisco había priorizado el ministerio a los prisioneros para ofrecerles esperanza de un futuro mejor. El 26 de diciembre del año pasado, Francisco viajó a la prisión de Rebibbia en Roma para abrir su Puerta Santa e incluir a los reclusos en las celebraciones del Jubileo.

El papa recordó esa visita en la homilía del domingo, así como el llamado de Francisco durante el Año Santo para que los gobiernos de todo el mundo ofrezcan amnistías y perdones a los prisioneros, que son un pilar de la tradición del Jubileo de la Iglesia Católica.

En Italia, el hacinamiento en las prisiones es un problema de larga data que ha sido denunciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y organizaciones humanitarias.

Antigone, un grupo italiano de defensa de los prisioneros, dijo que las prisiones italianas están ahora al 135% de su capacidad, con más de 63.000 personas detenidas en instalaciones con menos de 47.000 camas. Las autoridades penitenciarias italianas recibieron 5.837 quejas de trato inhumano o degradante el año pasado, un 23,4% más que el año anterior, según Antigone.

La misa fue el último gran evento del Jubileo del Año Santo 2025, que León cerrará oficialmente el 6 de enero cuando cierre la Puerta Santa de San Pedro.

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.