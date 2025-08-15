Hombre de Nueva Hampshire se declara culpable de matar a su cuñada y a sus sobrinos

Un hombre de Nueva Hampshire acusado de matar a su cuñada y a sus dos sobrinos pequeños cuando tenía 16 años se declaró culpable el viernes de cargos de homicidio culposo, después de que los fiscales describieran una mañana de juego que se tornó trágica.

Eric Sweeney, ahora de 19 años, había vivido con la familia de su hermano mayor en Northfield durante tres años cuando, según los fiscales, le disparó fatalmente a Kassandra Sweeney, de 25 años, y a sus hijos, Benjamin de cuatro años y Mason de uno, en agosto de 2022.

Iría a juicio el próximo mes por cargos de homicidio premeditado, pero en su lugar se declaró culpable de cargos menos graves ante la Corte Superior del Condado de Merrimack, y solo habló brevemente para confirmar que comprendía el proceso. El cargo de homicidio premeditado conlleva una sentencia automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El homicidio culposo es punible con una sentencia máxima de cadena perpetua. Sweeney, cuyos abogados habían considerado plantear una defensa por demencia, será sentenciado el 3 de octubre.

Según los fiscales, el hermano mayor de Sweeney, Sean, y su esposa, actuaban como tutores del adolescente cuando sus “crecientes problemas de conducta”, como mentir y violar las reglas de la casa, comenzaron a causar tensiones en el hogar.

La pareja llamó a la policía dos veces: una, cuando Sweeney tomó su camioneta sin permiso, y la segunda, menos de dos semanas antes de los asesinatos para decir que estaba haciendo “afirmaciones extrañas”, dijo la fiscal general adjunta Bethany Durand en la audiencia del viernes.

“La situación se deterioró hasta el punto de que Sean instaló un candado en la puerta del dormitorio principal para mantener al acusado fuera de esa habitación”, dijo Durand.

Describió videos que Kassandra Sweeney grabó y envió a su esposo menos de 10 minutos antes de que fueran asesinados: el niño más pequeño reía mientras uno de los perros de la familia mordisqueaba la cola del disfraz de dinosaurio de su hermano mayor; ambos menores miraban por la ventana a una marmota y decían “Hola, papá” a la cámara.

“La familia tenía una mañana normal, y los niños jugaban y reían con Kassandra mientras la ayudaban a crear videos para enviarlos a su papá”, dijo Durand. “No había indicios de ninguna persona desconocida, intruso o peligro dentro de su hogar”.

Cuando fue detenido, Sweeney le dijo a la policía que estaba en su habitación en el sótano cuando escuchó que algo se rompía arriba, además de los gritos de un hombre con voz grave y múltiples “estallidos”, según documentos judiciales. Dijo que subió y encontró a su cuñada y sus sobrinos en el suelo sangrando y luego tomó el celular y las llaves de Kassandra y se fue. Luego llamó a su hermano, quien llamó a la policía.

Los investigadores encontraron a Kassandra y Mason en el comedor y a Benjamin en la cocina, dijo Durand. Los tres habían recibido un disparo en la cabeza, Benjamin a través de la capucha de su disfraz de dinosaurio. La fiscal dijo que Sweeney usó la pistola de su hermano, que estaba guardada en una caja fuerte bajo la cama de la pareja.

Los miembros de la familia, algunos de los cuales lloraron durante la audiencia, declinaron hacer comentarios después, al igual que los abogados de ambas partes.

Según documentos judiciales, Sweeney dejó una nota a la pareja cuando tomó su camioneta en junio de 2022. “No pertenezco a esta familia. Todo lo que hago es robar y mentir y ser irresponsable”, decía en parte, y terminaba con, “Los quiero mucho, hermano y hermana, adiós”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.