Brasileños protestan contra proyecto de ley que reduciría tiempo en prisión de Bolsonaro

Decenas de miles de brasileños se manifestaron el domingo contra un proyecto de ley que el Congreso avanzó esta semana, el cual reduciría el tiempo que el expresidente Jair Bolsonaro pasaría tras las rejas después de ser sentenciado a más de 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado.

Las protestas tuvieron lugar en la capital, Brasilia, y en otras importantes ciudades del país, como Sao Paulo, Florianópolis, Salvador y Recife.

En el malecón de Copacabana, en Río de Janeiro, multitudes de votantes de izquierda gritaban consignas de "No a la amnistía" y "Fuera Hugo Motta", en referencia al presidente de la cámara baja que aprobó el la iniciativa el miércoles. Ahora está en manos del Senado.

"Es un intento por proteger a quienes intentaron dar un golpe", declaró Antonio Edson Lima de Oliveira, un geólogo de 56 años que participó en la protesta en Río. "Brasil ya ha tenido varias dictaduras y fueron terribles para el país. No queremos que eso vuelva a pasar nunca."

Reconocidos músicos, como Caetano Veloso y Gilberto Gil, se presentaron en Río bajo un sol abrasador y en medio de un ambiente festivo y de indignación. Muchos sostuvieron pancartas con leyendas como "El Congreso es el enemigo del pueblo".

"Es muy importante que estén aquí, animando a la gente a salir a las calles. Pero creo que no debemos venir sólo a cantar, tenemos que venir a luchar de verdad", subrayó Lavinia Scalia, una organizadora de movimientos estudiantiles de 18 años de edad.

Disturbios del 8 de enero

Paulinho da Força, promotor del proyecto de ley que se aprobó el miércoles, ha dicho que tiene como objetivo la reconciliación y que, en caso de ser implementado, podría reducir el tiempo de Bolsonaro en prisión a dos años y cuatro meses. Pero la medida requiere de la aprobación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha dicho en ocasiones anteriores que vetaría la propuesta.

La iniciativa reduciría las penas en prisión de Bolsonaro y el resto de los condenados en relación con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando los partidarios del exmandatario invadieron edificios gubernamentales en Brasilia.

Los jueces aseguraron que el derechista dirigía una organización criminal responsable de la insurrección, que, según ellos, tenía como objetivo derrocar a Lula, quien había asumido el cargo una semana antes, luego de derrotar a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.

La propuesta reduciría el tiempo de prisión de Bolsonaro al requerir que las sentencias por dos de sus condenas se cumplan simultáneamente, en lugar de consecutivamente, a saber, los delitos de intento de golpe de Estado y derrocamiento violento del estado de derecho.

Estados Unidos levanta sanciones

El proyecto de ley también cambiaría las condiciones para la libertad condicional total y parcial, permitiendo a un recluso pasar del confinamiento total a la libertad condicional diurna después de cumplir una sexta parte de su sentencia, en lugar de una cuarta parte.

Bolsonaro y sus aliados habían abogado por una amnistía, pero la propuesta aprobada el miércoles gira en torno a la reducción de sentencias en lugar de una anulación de las condenas.

El Senado probablemente modifique esta versión diluida de la iniciativa después de las protestas del domingo, dijo Luciana Santana, profesora de ciencias políticas en la Universidad Federal de Alagoas.

"La composición del Senado, las movilizaciones y el hecho de que la votación en la cámara baja se llevó a cabo en las primeras horas de la mañana significan que el ambiente a favor del proyecto de ley no es tan favorable como lo fue en la cámara baja", señaló.

La atención internacional a los problemas legales de Bolsonaro aumentó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso en julio un arancel del 50% sobre los productos brasileños, mencionando entre otras razones, el juicio contra Bolsonaro, al que calificó de una cacería de brujas.

Eso condujo al peor momento en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil en sus 200 años de historia. Las relaciones han mejorado desde entonces, y Lula y Trump sostuvieron un encuentro en octubre pasado en Malasia.

Estados Unidos ha eliminado los aranceles sobre muchos productos, incluidos el café y la carne de res y, el viernes retiró al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de su lista de sanciones. Inicialmente había sido incluido por su papel en el juicio contra Bolsonaro.

