El diario personal del papa Francisco se publicará el próximo mes

Los textos del diario que el papa Francisco mantuvo antes y durante su pontificado se publicarán este otoño por primera vez.

Image, un sello de Penguin Random House Christian Publishing Group, anunció el lunes que “El Diario personal del Papa Francisco" (“The Private Diary of Pope Francis”) se publicará en inglés y otros cuatro idiomas el 24 de noviembre.

Según Image, el libro ofrecerá una “extraordinaria mirada” a las “esperanzas y temores, luchas y oraciones” del difunto pontífice. Se publicará en colaboración con la Libreria Editrice Vaticana, o LEV, la editorial del Vaticano.

Los escritos abarcan desde diciembre de 1992, poco más de dos décadas antes de que se convirtiera en papa, hasta agosto de 2024, ocho meses antes de que muriera y fuera sucedido por el papa León XIV. La edición en inglés de sus reflexiones privadas fue traducida del original en español por la hermana Bernadette Reis y editada y anotada por Víctor Manuel Fernández, un cardenal argentino que encabeza el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

El papa Francisco, cuyo nombre de pila era Jorge Mario Bergoglio, nació en Argentina y fue el primer papa latinoamericano de la historia. Era conocido por su estilo sencillo y su énfasis en la humildad, incluidas visitas a países pobres con minorías cristianas perseguidas en lugar de los bastiones tradicionales del catolicismo. Al inicio de la pandemia de coronavirus, desde una Plaza de San Pedro vacía, pidió que “todos rememos juntos, cada uno necesitado de consolar al otro”.

En ocasiones, fue controvertido. Enfureció a algunos conservadores con su acercamiento a los católicos LGBTQ+ y recibió críticas generalizadas por afirmar que quienes acusaban al obispo chileno Juan Barros de ayudar a proteger al presunto sacerdote pedófilo Fernando Karadima habían cometido calumnia. En 2016, al referirse a la promesa del entonces candidato presidencial Donald Trump de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, Francisco manifestó que cualquiera que construya un muro para impedir la entrada de migrantes “no es cristiano”.

En vida, los libros de Francisco incluyeron "El nombre de Dios es Misericordia" (“The Name of God Is Mercy”) y las memorias "Esperanza. La autobiografía: Memorias del papa Francisco" (“Hope”). Murió el 21 de abril de 2025 a los 88 años.