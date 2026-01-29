Zar fronterizo sugiere reducción en Minnesota, pero solo tras "cooperación"

El zar de la frontera del presidente Trump, Tom Homan, declaró que el gobierno podría reducir el número de agentes migratorios en Minnesota, pero solo si hay "cooperación" de las autoridades estatales.

Homan habló por primera vez desde que el presidente lo envió a Minneapolis tras el tiroteo fatal de un manifestante el sábado a manos de un policía federal de inmigración.

Homan insistió en la necesidad de que las cárceles locales alerten a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre las personas bajo su custodia que pueden ser deportadas. Homan expresó que eso significa que menos agentes tienen que estar realmente en las calles buscando personas, y que transferir a los inmigrantes a ICE mientras aún están en la cárcel es más seguro para los agentes.

"Dénos acceso a extranjeros ilegales, amenazas a la seguridad pública en la seguridad y protección de una cárcel", señaló Homan.

Reconoció que las operaciones en Minnesota no han sido perfectas, pero también fue enfático en que la administración no está renunciando a su misión.

Homan también pareció sugerir un enfoque renovado en lo que ICE llama "operaciones dirigidas" diseñadas para centrar sus esfuerzos en la aprehensión de inmigrantes que han cometido delitos. Dijo que llevarían a cabo "operaciones de control estratégico dirigidas" priorizando “amenazas a la seguridad pública”.

Declaró que tiene “cero tolerancia” hacia quienes agreden o obstaculizan a las fuerzas del orden, calificando de “agitadores” a quienes han protestado en Minneapolis en días recientes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.