Universidad de California cancela debate tras acusaciones de sesgo contra candidatos de color

La Universidad del Sur de California canceló el martes un debate entre los candidatos a gobernador del estado después de que políticos de minorías raciales, que habrían quedado excluidos, acusaran a la institución de discriminación.

Los republicanos Steve Hilton y Chad Bianco, y los demócratas Tom Steyer, Katie Porter, Eric Swalwell y Matt Mahan, todos blancos, estaban programados para participar en el debate organizado por la Universidad del Sur de California y KABC-TV. Pero cuatro demócratas de minorías raciales -- Antonio Villaraigosa, Xavier Becerra, Betty Yee y Tony Thurmond -- no cumplían los criterios para participar.

No ha surgido un claro favorito en la contienda de cara a las primarias del 2 de junio.

La universidad ha defendido la fórmula utilizada para seleccionar a los participantes y ha negado las acusaciones de sesgo. Un profesor de políticas públicas desarrolló de manera independiente los criterios basándose en las encuestas y la recaudación de fondos de los candidatos, indicó la universidad en un comunicado el viernes.

Pero la universidad dio marcha atrás el lunes por la noche y señaló que los coanfitriones del debate no pudieron ponerse de acuerdo sobre una solución.

“La fórmula de viabilidad de los candidatos, basada en datos, se sustenta en una investigación exhaustiva y cuenta con un amplio respaldo académico”, afirmó en un comunicado. “Al mismo tiempo, reconocemos que las preocupaciones sobre los criterios de selección para el debate han creado una distracción significativa respecto de los temas que importan a los votantes”.

La controversia se intensificó el lunes cuando líderes legislativos, incluidos los presidentes de los caucus negro y latino, pidieron a los organizadores que abrieran el debate a los otros candidatos con trayectoria.

“Si USC no hace lo correcto, pedimos a los votantes de California que boicoteen este debate”, escribieron. “Si la universidad no les da a los votantes una oportunidad justa de evaluar a todos los que se postulan para gobernador, los votantes deberían encontrar otras maneras de informarse sobre los candidatos”.

Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles y de origen latino, celebró la decisión de la universidad de cancelar el debate.

“USC tomó la decisión correcta, aunque llegó tarde y bajo presión”, manifestó Villaraigosa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.