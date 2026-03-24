Anthropic y el Pentágono van a juicio; la firma busca fin a etiqueta de que es un riesgo

La empresa de inteligencia artificial Anthropic le está pidiendo a una jueza federal que suspenda temporalmente el martes la designación “sin precedentes y estigmatizante” del Pentágono que califica a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro.

Una audiencia programada para el martes en un tribunal federal de California marca un paso crucial en la disputa entre Anthropic y el gobierno de Trump sobre cómo podría utilizarse en la guerra la tecnología de IA de la empresa.

Anthropic presentó una demanda a principios de este mes, acusando al gobierno de Trump de una “campaña ilegal de represalias” por su negativa a permitir el uso militar sin restricciones de su tecnología.

La empresa le solicita a la jueza de distrito Rita Lin una orden de emergencia que suspenda la decisión del Pentágono de designar a la compañía como un “riesgo para la cadena de suministro”. Anthropic también busca anular la orden del presidente Donald Trump que prohíbe a todos los empleados federales, no solo a los del ámbito militar, de usar su chatbot Claude.

Lin preside el caso en un tribunal federal en San Francisco, donde Anthropic tiene su sede. La firma también ha presentado un caso separado y más acotado ante el tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C.

Lin envió a ambas partes una serie de preguntas para la audiencia del martes, entre ellas sobre discrepancias entre la directiva formal del secretario de Defensa Pete Hegseth de que Anthropic es una posible amenaza para la seguridad nacional, y lo que publicó al respecto en redes sociales. The Associated Press

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.