Trump afirma que resolverá la crisis entre Afganistán y Pakistán "muy rápido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que resolverá la crisis entre Afganistán y Pakistán "muy rápidamente", mientras las conversaciones de paz entre los vecinos en conflicto entraron en su segundo día.

Los dos países están inmersos en una amarga disputa de seguridad y acusaciones cruzadas. Ambos afirman que respondieron a la agresión del otro durante los enfrentamientos a principios de este mes.

Fue el enfrentamiento más mortífero entre ellos en varios años, que marcó un mínimo en las relaciones bilaterales y causó alarma en una región donde grupos armados como Al Qaeda intentan resurgir.

Pakistán acusa a Afganistán de hacer la vista gorda ante los milicianos que cruzan la frontera para realizar ataques, una acusación que los gobernantes talibanes del país rechazan.

La segunda ronda de conversaciones entre ellos comenzó en Estambul el sábado, centrándose en transformar un frágil alto el fuego logrado a principios de este mes en Doha en un marco duradero para la paz y la seguridad fronteriza.

"He oído que Pakistán y Afganistán han comenzado", comentó Trump en un aparte de la cumbre de la ASEAN en Malasia. "Pero resolveré eso muy rápidamente".

Hizo estos comentarios mientras asistía a la firma del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, añadiendo que los líderes de Pakistán eran "grandes personas".

Docenas de personas murieron y cientos resultaron heridas en los días de combates en Afganistán, aunque Pakistán negó haber atacado a civiles y dijo que apuntó a milicianos y sus escondites.

Un medio controlados por los talibanes, RTA, informó el domingo que tras 15 horas de "conversaciones continuas", el lado afgano había presentado un borrador centrado en que Pakistán no violara el territorio y el espacio aéreo de Afganistán y no permitiera que "ningún grupo antiafgano u oposición use el territorio paquistaní contra nuestro país".

También se expresó su disposición a establecer "un canal de cuatro vías para monitorear el acuerdo de alto el fuego" e intercambiar información sobre violaciones, informó RTA.

Los paquistaníes presentaron un segundo borrador a los afganos el sábado por la noche, según RTA.

No había representantes del gobierno paquistaní estuvo disponibles de inmediato para hacer comentarios. Pero es probable que las declaraciones de Trump animen a los líderes políticos y militares del país, que desea estrechar lazos con la Casa Blanca.

Pakistán también ha elogiado a Trump por su papel en la desactivación de una crisis a principios de este año con India.

___

Los escritores de Associated Press Sajjad Tarakzai contribuyeron a este informe desde Islamabad y Abdul Qahar Afghan desde Jalalabad, Afganistán.