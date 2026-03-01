Un vistazo a figuras de Oriente Medio asesinadas por Israel en años recientes

Israel ha matado a varios altos cargos de los aliados armados de Irán, como Hamás en Gaza y el grupo político-paramilitar Hezbollah en Líbano, desde el ataque contra Israel encabezado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Ahora el presidente estadounidense Donald Trump afirma que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, está muerto luego que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques allí el sábado.

Irán no ha hecho declaraciones sobre Jamenei desde ese anuncio.

El complejo del Jamenei, de 86 años, estuvo entre los primeros objetivos del ataque coordinado por Estados Unidos e Israel. La red de aliados de Irán en la región, junto con sus activos militares y su influencia regional, se han debilitado en los últimos dos años, incluso por la guerra de 12 días con Israel del año pasado.

De Gaza a Líbano y a Irán, Israel ha matado a dirigentes de Hamás, Hezbollah y los hutíes en Yemen, junto con líderes militares iraníes. Estos son algunos de ellos:

Ayatolá Alí Jamenei

Jamenei había intentado evitar ataques al tiempo que Estados Unidos incrementaba su presencia militar en la región en las últimas semanas para presionar a Teherán por su programa nuclear. Permitió que Irán entablara negociaciones con Estados Unidos, pero los ataques del sábado se produjeron dos días después de las conversaciones más recientes.

Autoridades iraníes el sábado no mencionaron su situación. Por su parte, Israel indicó que mató al comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán y al ministro de Defensa.

Jamenei ascendió al poder en 1989, al suceder al ayatolá Ruholá Jomeini, líder de la Revolución Islámica. Además de la presión sobre el programa nuclear de Irán y sus aliados armados, Jamenei afrontó graves problemas económicos y un descontento que derivó en protestas en todo el país hace semanas. Respondió con la represión más sangrienta de su mandato.

Saleh Arouri

El subjefe político de Hamás y fundador del ala militar del grupo, Saleh Arouri, murió el 2 de enero de 2024 en un ataque con dron en un suburbio del sur de Beirut.

Acusado de ser el cerebro de ataques contra Israel en Cisjordania, Arouri estuvo durante años en la mira de Israel, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu amenazó con matarlo incluso antes que Hamás llevara a cabo el ataque del 7 de octubre.

Mohammed Deif

Un ataque aéreo israelí contra un complejo en las afueras de Jan Yunis, en el sur de Gaza, mató al jefe del ala militar de Hamás, Mohammed Deif, el 13 de julio de 2024. También murieron más de otras 90 personas, incluidos civiles desplazados en tiendas cercanas.

Se creía que Deif era uno de los cerebros del ataque del 7 de octubre y uno de los fundadores de las Brigadas Qassam, el ala militar de Hamás. Dirigió campañas de atentados suicidas contra civiles israelíes y acumuló un formidable arsenal de cohetes utilizado para atacar dentro de Israel. Durante años encabezó la lista de los más buscados por Israel.

Fouad Shukur

Un ataque aéreo israelí en un suburbio del sur de Beirut mató al principal comandante militar de Hezbollah, Fouad Shukur, el 30 de julio de 2024. El hermético Shukur estaba a cargo de las fuerzas de Hezbollah en el sur de Líbano y era un alto cargo de su programa de misiles.

Shukur, que era miembro del principal órgano militar de Hezbollah, el Consejo Yihadista, fue acusado por Estados Unidos de planificar y ejecutar el atentado con camión bomba contra un cuartel de los Marines en Beirut que mató a 241 miembros del servicio estadounidenses. Fue el primer dirigente de alto rango de Hezbollah en morir.

Ismail Haniyeh

Ismail Haniyeh, el principal líder político de Hamás, murió en un ataque antes del amanecer en la capital iraní, Teherán, el 31 de julio de 2024, apenas horas después del ataque que mató a Shukur.

Israel se había comprometido a matar al Haniyeh, de 62 años, y a otros líderes de Hamás por el ataque del 7 de octubre. El ataque se produjo poco después que Haniyeh asistiera a la investidura del nuevo presidente de Irán.

Hassan Nasrallah

Ataques aéreos israelíes en los suburbios del sur de Beirut mataron al histórico líder de Hezbollah y uno de sus fundadores, Hassan Nasrallah, el 27 de septiembre de 2024.

Estratega astuto, Nasrallah, de 64 años, transformó a Hezbollah en un archienemigo de Israel, consolidando alianzas con líderes religiosos chiíes en Irán y con grupos milicianos palestinos como Hamás. Bajo su liderazgo, Hezbollah libró guerras contra Israel y se alineó con el presidente Bashar Assad durante el conflicto en la vecina Siria.

Nabil Kaouk

Nabil Kaouk, subjefe del Consejo Central de Hezbollah, murió en un ataque aéreo israelí al sur de Beirut un día después de Nasrallah.

Se unió al grupo miliciano en sus primeros años, en la década de 1980. Kaouk también se desempeñó como comandante militar de Hezbollah en el sur de Líbano desde 1995 hasta 2010. Hizo varias apariciones en medios y pronunció discursos ante simpatizantes, incluso en funerales de milicianos de Hezbollah. Se le consideraba un posible sucesor de Nasrallah.

Hashem Safieddine

Ataques aéreos israelíes en un suburbio de Beirut mataron al nuevo líder de Hezbollah, Hashem Safieddine, el 3 de octubre de 2024, días después que sustituyera a su predecesor, Hassan Nasrallah.

Figura conocida en Líbano y dirigente con estrechos vínculos con Irán, era miembro del Consejo de la Shura, órgano de toma de decisiones del grupo, y de su Consejo de la Yihad, que actúa como mando militar. También encabezaba su Consejo Ejecutivo, que gestiona escuelas y programas sociales. Safieddine era primo materno de Nasrallah.

Yahya Sinwar

Yahya Sinwar, líder de Hamás en la Franja de Gaza, que fue el cerebro del ataque del 7 de octubre contra Israel, murió a manos de tropas israelíes el 16 de octubre de 2024.

Israel había prometido matar a Sinwar desde el ataque contra el sur de Israel que desencadenó la guerra en curso, pero su muerte finalmente se produjo en un encuentro fortuito. Soldados israelíes lo mataron dentro de un edificio en la ciudad sureña de Rafah, en la Franja de Gaza, sin conocer su identidad hasta después que se encontrara su cuerpo.

Mohammad Sinwar

Mohammed Sinwar, considerado el jefe del ala armada de Hamás, murió en un ataque israelí en la Franja de Gaza el 13 de mayo de 2025. Era el hermano menor de Yahya Sinwar.

Hossein Salami

Una oleada de ataques israelíes en distintas partes de Irán mató a varios altos cargos del ejército iraní y de la principal fuerza paramilitar el 13 de junio de 2025. Entre los altos mandos militares muertos estaba el general Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Ahmed Al-Rahawi

Ahmed al-Rahawi, primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes hutíes, murió en ataques aéreos israelíes contra la capital de Yemen, Saná, el 28 de agosto de 2025.

Fue el funcionario hutí de mayor rango muerto desde que comenzó a principios de este año una campaña israelí-estadounidense contra el grupo miliciano.

Abu Obeida

Israel afirmó que uno de sus ataques aéreos en Gaza el 30 de agosto de 2025 mató al portavoz de larga data del ala armada de Hamás, a quien identificó como Hudahaifa Kahlout.

Israel había señalado que Kahlout, más conocido por su nombre de guerra, Abu Obeida, estaba detrás de la difusión de videos que mostraban a rehenes, así como de imágenes del ataque encabezado por Hamás que desató la guerra.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.