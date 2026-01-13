Trump visitará fábrica de Ford y promoverá la manufactura en Detroit

El presidente Donald Trump viaja a Michigan el martes para promover sus esfuerzos por impulsar la manufactura en Estados Unidos, tratando de contrarrestar los temores sobre un mercado laboral debilitado y de que la inflación está afectando los bolsillos de la gente común.

El viaje de un día incluirá un recorrido por una fábrica de Ford en Dearborn que fabrica las camionetas F-150, el vehículo nacional más vendido en Estados Unidos. Luego hablará ante el Detroit Economic Club en el MotorCity Casino.

Esto ocurre en medio de la oposición entre sectores económicos a los intentos del gobierno de investigar penalmente al presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. Numerosos defensores del banco central están rechazando vocalmente los esfuerzos de Trump por ejercer más control sobre la institución tradicionalmente autónoma.

Datos federales de diciembre publicados antes de que el presidente saliera de Washington mostraron que la inflación disminuyó un poco el mes pasado en base a la caída de precios de la gasolina y los autos usados, señal de que las presiones de costos están disminuyendo. Los precios al consumidor aumentaron un 0,3% en diciembre respecto al mes anterior, informó el Departamento de Trabajo, lo mismo que en noviembre.

Las elecciones de noviembre en Virginia, Nueva Jersey y otros lugares reflejaron un rechazo hacia los republicanos a medida que persisten las preocupaciones públicas sobre temas de economía doméstica. A raíz de esto, la Casa Blanca dijo que Trump pondría un mayor énfasis en hablar directamente al público sobre sus políticas económicas después de haber realizado relativamente pocos eventos en todo el país al principio de su mandato.

El mandatario ha alegado que las preocupaciones sobre la inflación son una “estafa” elucubrada por los demócratas. Aun así, aunque ha impuesto fuertes aranceles a diversos países, ha reducido algunos de ellos en cuanto a la fabricación de automóviles, incluyendo la extensión de los gravámenes de importación sobre piezas fabricadas en el extranjero hasta 2030.

Ford anunció el mes pasado que estaba abandonando planes de fabricar una F-150 eléctrica, a pesar de haber invertido miles de millones de dólares en una electrificación más amplia, después de que la administración Trump redujera la meta de hacer que la mitad de todas las ventas de vehículos nuevos sean eléctricos para 2030, eliminara los créditos fiscales para vehículos eléctricos y propusiera debilitar las normas de emisiones y consumo de gasolina.

La visita de Trump a Michigan sigue a discursos centrados en la economía que dio el mes pasado en Pensilvania —donde sus quejas sobre la inmigración de países “sucios” recibieron más atención que sus promesas de combatir la inflación— y Carolina del Norte, donde insistió en que sus aranceles han impulsado la economía, a pesar de que los residentes notan precios más altos.

Trump ganó en Michigan en 2016 y 2024, después de que se inclinara hacia los demócratas y apoyara a Joe Biden en 2020. Marcó sus primeros 100 días en el cargo con un discurso estilo mitin en abril fuera de Detroit, donde se centró más en rencores pasados que en los planes económicos o de políticas de su administración.

Durante esa visita hace casi nueve meses, Trump también habló en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Selfridge y anunció una nueva misión de aviones de combate, disipando los temores de que la base cerraría. Representó una victoria para la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, e incluso compartieron un abrazo.

Esta vez, los demócratas han criticado el viaje del presidente, destacando la oposición de los republicanos a extender los subsidios de atención médica y recordando un momento en octubre de 2024 cuando Trump sugirió que si los demócratas mantenían la Casa Blanca, “todo nuestro país terminaría siendo como Detroit".

“Vas a tener un lío en tus manos”, declaró Trump durante una parada de campaña en ese entonces.

Curtis Hertel, presidente del Partido Demócrata de Michigan, indicó que “después de pasar meses afirmando que la inflación era una 'estafa' y creando una crisis de atención médica para los habitantes de Michigan, Donald Trump ahora viene a Detroit —una ciudad que odia— para promocionar su agenda de 'Los Multimillonarios Primero', mientras las familias trabajadoras sufren".

“Los habitantes de Michigan están sintiendo los efectos de la economía de Trump todos los días”, señaló Hertel en un comunicado.

___________________________________

Weissert reportó desde Washington.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.