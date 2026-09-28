Trump viajará a Ohio para apoyar al senador Jon Husted, que enfrenta un duro reto

Donald Trump planea visitar Ohio el próximo sábado para respaldar al senador Jon Husted, un intento del presidente republicano de contener el duro desafío del demócrata y exsenador Sherrod Brown.

El viaje a Vandalia, justo al norte de Dayton, está programado para realizarse luego de paradas en Oklahoma el jueves y Alabama el viernes. La contienda en Ohio es considerada vital para determinar el control del Senado.

Trump había prometido previamente hacer campaña en 35 de las contiendas más reñidas en estados clave en el tramo final hacia las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Brown intenta regresar dos años después de perder su escaño en el Senado ante el republicano Bernie Moreno. Husted es un veterano de la política republicana en Ohio: se desempeñó como legislador estatal, presidente de la Cámara de Representantes, secretario de Estado y vicegobernador antes de ser designado para ocupar el escaño del Senado que dejó vacante JD Vance cuando se convirtió en vicepresidente.

El presidente del Partido Republicano de Ohio, Alex Triantafilou, comentó recientemente a The Associated Press que esperaba que Trump visitara su estado, donde ganó en 2024 por 11 puntos porcentuales.

“Definitivamente lo queremos aquí. Él es quien nos impulsa la participación”, afirmó Triantafilou.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.