Trump prepara una bienvenida fastuosa a Xi en la Base Conjunta Andrews

Se espera que el presidente chino, Xi Jinping, reciba un saludo poco habitual de Donald Trump cuando llegue a Washington el miércoles, ya que el mandatario estadounidense estará en la pista para dar la bienvenida al avión de su homólogo en lugar de esperar a que llegue en coche a la Casa Blanca.

La decisión de Trump de saludar a Xi en la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington, en vez de recibirlo en la residencia ejecutiva, muestra hasta qué punto el presidente de Estados Unidos está dispuesto a honrar al líder de China en su primera visita de Estado en más de una década.

La Casa Blanca no ha difundido muchos detalles sobre el saludo del miércoles, pero se espera que Trump participe en una ceremonia de llegada en la base junto con Xi y su esposa, Peng Liyuan. El saludo dará inicio a una visita de tres días que se prevé esté saturada de pompa, incluso para los estándares de la Casa Blanca. La visita de Estado, que incluirá una cena formal en la Casa Blanca el jueves, pretende corresponder a la grandeza ceremonial que marcó la visita de Trump a China en mayo.

Pero también es una vistosa pátina en un momento en que las tensiones entre los dos rivales geopolíticos son altas por el comercio, la inteligencia artificial, la guerra de Trump con Irán y los planes de China respecto de Taiwán.

Más allá de usar la visita para intentar mantener la “estabilidad estratégica” entre ambos países, Trump parece estar desplegando todos los recursos diplomáticos para impresionar a Xi. Lo ha colmado de elogios diciendo que es un “gran líder” y ha descrito una relación cálida con el hombre al que ha llamado amigo. Todo ello mientras le ha dado a Xi un pase libre en muchos asuntos.

El senador por Mississippi, Roger Wicker, presidente republicano de la Comisión de Servicios Armados del Senado, criticó la “fastuosa bienvenida”. Manifestó durante un discurso en el pleno del Senado el martes que Trump no debería haber invitado al líder chino “en vista de todos los asuntos preocupantes que tenemos con el presidente Xi y el Partido Comunista Chino”.

Wicker sugirió con ironía una lista de temas que Trump podría tratar con Xi en la cena de Estado, como “los propósitos del enorme aumento militar de China, o el claro apoyo de China a Irán”, y afirmó que “durante cada minuto de diálogo” Trump debería tener presente que “su invitado es un dictador brutal, no elegido y opresivo que busca dominar a sus vecinos y cuyo enorme arsenal militar está dirigido directamente contra Estados Unidos”.

Trump ha dejado claro que quiere deslumbrar a Xi, al decirles a los reporteros en las últimas semanas que estaba encantado de que su nueva plataforma de aterrizaje para helicópteros, su “obra de arte”, estaría lista para la visita, mientras lamentaba que su enorme salón de baile de la Casa Blanca no lo estaría.

Se espera que Trump intente igualar el boato con el que fue recibido en China hace unos meses. Xi no estuvo allí para recibir a Trump; en su lugar envió al vicepresidente Han Zheng. Pero en Beijing se desplegó una larga alfombra roja para recibir al Air Force One. A los lados había una guardia de honor militar, una banda militar y unos 300 jóvenes chinos agitando banderas chinas y estadounidenses y coreando: “¡Bienvenido, bienvenido! ¡Cálida bienvenida!”. Los niños vestían uniformes blancos y azul claro que reflejaban los colores tradicionales del avión presidencial.

La ceremonia aeroportuaria de Trump irá seguida el jueves por más formalidades, incluida una ceremonia de llegada en la Casa Blanca y una revista de tropas. Antes de la cena de etiqueta —en la que participarán líderes de la industria tecnológica como Jensen Huang, de Nvidia, y Elon Musk, de SpaceX—, se espera que ambos líderes aborden los asuntos de peso a puerta cerrada, aun cuando son bajas las expectativas de que el viaje produzca avances importantes en la relación.

Xi y Peng regresarán a la Casa Blanca el viernes para un té privado con el presidente y la primera dama, Melania Trump, antes de unirse a ellos en una visita a los Archivos Nacionales en Washington. La Casa Blanca ha indicado que verán documentos históricos que subrayan la relación entre ambos países.

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Mary Clare Jalonick contribuyó a este reporte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.