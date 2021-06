Trump no consigue un contrato para sus libros y llama a editoriales “banda de depravados”

El ex presidente Donald Trump arremetió contra la industria editorial, llamándola "una banda de depravados" tras los informes en curso de que no puede conseguir un contrato de libros después de su controvertido período en el cargo.

Las especulaciones en torno a la capacidad del ex presidente de obtener un lucrativo contrato con un editor de renombre se han debatido durante mucho tiempo, debido a la naturaleza controvertida de Trump.

Politico informa que, tras su continuo impulso de desinformación y su papel percibido en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los EE.UU., Trump aparentemente es una inversión aún menos atractiva para los editores.

Los informes de Maggie Haberman en The New York Times han dicho que Trump se está sintiendo increíblemente frustrado por el hecho de que quienes lo rodean, incluido su ex vicepresidente Mike Pence, hayan asegurado contratos.

El 11 de junio, Trump respondió a los rumores, diciendo que había "rechazado dos ofertas de libros de la mayoría de las editoriales improbables" y que estaba trabajando en un "proyecto mucho más importante".

Es muy inusual que un ex presidente luche por conseguir un importante contrato de libros después de su tiempo en la Casa Blanca.

El ex presidente Barack Obama y su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, obtuvieron un acuerdo de $65 millones con Crown en 2017, informó Associated Press anteriormente.

Leer más: Lara Trump dice que es “mejor armarse” con armas de fuego como medida contra migrantes

Pero varios editores también le dijeron a la agencia de noticias que no creían que Trump tuviera el mismo atractivo global que Obama. Según los informes, a los editores también les preocupa que Trump sea una "pesadilla para la verificación de hechos".

Sin embargo, Trump insistió a Politico que “dos de las editoriales más grandes y prestigiosas han hecho ofertas muy sustanciales que yo he rechazado”.

Dijo en el comunicado al medio: "Eso no significa que no los acepte en el futuro, ya que he comenzado a escribir el libro".

Los principales editores del llamado "Big Five" de los editoriales supuestamente le dijeron al medio que no habían oído hablar de tales posibles ofertas de libros.

La mayoría de las fuentes le dijeron al medio que que no estarían dispuestos a trabajar con el proyecto de Trump cuando él decida lanzar una oferta por un libro.

En su declaración a Politico, Trump dijo: "Si mi libro será el más grande de todos, y con 39 libros escritos sobre mí, ¿alguien realmente piensa que se creen lo suficientemente superiores como para no querer ganar mucho dinero?".

Añadió: “Algunas de las bandas de depravados más grandes [sic] del mundo dirigen estas empresas. Sin moral, sin nada, solo les importa el resultado final".

El ex presidente afirmó que los editores “seguro que no lo admitirían antes del hecho. Pero después del hecho, se quedarán quietos y dirán: 'Vámonos'”.

Antes de convertirse en presidente, Trump escribió más de una docena de libros, incluido su libro tremendamente popular: The Art of the Deal, escrito junto al autor fantasma Tony Schwartz.

Sin embargo, muchos profesionales de la industria todavía creen que la firma del editor con Trump podría correr el riesgo de enfrentar una reacción generalizada tanto de los críticos del presidente, como del público y de la industria.