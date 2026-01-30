Trump nombra a Warsh, exgobernador de la Reserva Federal, como nuevo presidente de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que nominará al exfuncionario de la Reserva Federal Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, una elección que podría provocar cambios drásticos en la poderosa agencia, acercándola a la Casa Blanca y reduciendo su independencia de la política cotidiana.

Warsh reemplazaría al actual presidente, Jerome Powell, en mayo, cuando expire su mandato. Trump eligió a Powell para liderar la Fed en 2017, pero este año lo ha criticado sin descanso por no reducir las tasas de interés lo suficientemente rápido.

"Hace mucho tiempo que conozco a Kevin y no tengo dudas de que será recordado como uno de los GRANDES presidentes de la Fed, tal vez el mejor", dijo Trump en su red social, Truth Social. "Además de todo, es el candidato ideal, y nunca te decepcionará".

El nombramiento, que debe ser confirmado por el Senado, supone el regreso de Warsh, de 55 años, a la institución, de cuya junta formó parte entre 2006 y 2011. Fue el gobernador más joven de la historia con apenas 35 años. Actualmente, es investigador en la Hoover Institution, de tendencia conservadora, y profesor en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.