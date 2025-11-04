Trump no asistirá a audiencia de la Corte Suprema sobre aranceles, pero su secretario del Tesoro sí

El presidente Donald Trump no asistirá el miércoles a la audiencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en la que se determinará el destino de los aranceles que forman el centro de su política económica y exterior, pero su secretario del Tesoro dice que él estará presente.

"De hecho, voy a ir y sentarme —espero que en primera fila, y escuchar—; tener un asiento de primera fila", manifestó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el lunes en el programa "Jesse Watters Primetime" del canal Fox News.

Trump había dicho que deseaba asistir a la presentación de argumentos, pero descartó lo que habría sido una aparición altamente inusual, señalando que sería una distracción. "No se trata de mí, se trata de nuestro país", expresó a los periodistas el domingo.

El hecho de que su principal asesor económico haya dicho él estará allí en su lugar es un indicio de la importancia que tiene el caso para el gobierno de Trump. Al preguntársele si su presencia podría ser criticada como un intento de intimidar a los jueces, Bessent dijo a Fox: "Pueden decir lo que quieran. Estoy allí para enfatizar que esto es una emergencia económica".

La Corte Suprema federal está preparada para escuchar argumentos sobre si el presidente se extralimitó en sus funciones al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para establecer amplios impuestos a las importaciones.

Previamente este año, tribunales inferiores determinaron que el mandatario no tenía el poder bajo la IEEPA para establecer aranceles, pero no ordenaron cancelarlos mientras la Corte Suprema sopesa el asunto.

Bessent dijo que la audiencia era "una cuestión de seguridad nacional". Pero ha advertido que cuentan con planes de contingencia. El mes pasado declaró ante un grupo de periodistas que, en caso de que la corte falle en contra del gobierno de Trump, "contamos con muchas otras facultades bajo las cuales podemos operar".

"Además recuerden", señaló, “que también tenemos numerosos acuerdos comerciales en vigor. Así que no creo que los países vayan a retirarse de los acuerdos comerciales”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.