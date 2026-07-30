Trump dice que podría retirar nominación de Blanche hasta que se vayan senadores disidentes

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que podría retirar la nominación de Todd Blanche como secretario de Justicia para evitar hacer concesiones a senadores republicanos que quieren que reduzca las protecciones para la empresa de Trump y posibles pagos para sus aliados que el mandatario negoció con su propio Departamento de Justicia.

Trump insistió en nominar a su exabogado personal como el máximo responsable de la aplicación de la ley en el país, lo calificó de “una ESTRELLA” y manifestó que lo mantendrá en el puesto de manera interina hasta que los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, dejen el cargo.

“No tengo ninguna objeción a retirar temporalmente el nombre de Todd”, publicó Trump en su sitio de redes sociales. “Si no hacen lo correcto, y volver a ponerlo después de que Cornyn y Tillis estén fuera del cargo”.

Cornyn y Tillis, quienes dejarán el cargo el próximo año, han buscado garantías por escrito que detallen un fin definitivo al “Fondo Antipolitización” como parte de la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que el Comité Judicial del Senado pospusiera una votación prevista para el jueves para impulsar la nominación de Blanche. Dos senadores republicanos del comité, Tillis y Cornyn, han dicho que están reteniendo su apoyo en ausencia de garantías por escrito de Blanche sobre el controvertido acuerdo de conciliación de la demanda de Trump contra el IRS que otorgó al presidente y a miembros de su familia protección contra auditorías fiscales.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.