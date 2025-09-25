Trump dice que no permitirá que Israel se anexe Cisjordania
El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó el jueves que no permitirá que Israel se anexe el territorio palestino de Cisjordania.
"Ya ha sido suficiente", manifestó Trump, aparentemente en referencia a Israel, ante periodistas en el Despacho Oval mientras firmaba órdenes ejecutivas no relacionadas con la política de Oriente Medio. "Es hora de detenerse ya", añadió. ___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.