Trump defiende la inmigración de mano de obra cualificada ante críticas de sus seguidores

El presidente estadounidense Donald Trump ha hecho de las políticas migratorias estrictas un tema distintivo de su gobierno, pero el miércoles reconoció que sus seguidores lo han criticado por decir recientemente que se debería permitir el ingreso al país de algunos inmigrantes cualificados.

En declaraciones ante una audiencia de ejecutivos de negocios, Trump indicó que Estados Unidos necesita inmigrantes que puedan capacitar a trabajadores nacionales en fábricas de alta tecnología, e insistió que hacerlo no contradice sus creencias políticas fundamentales.

“Me encantan mis amigos conservadores. Me encanta MAGA (siglas en ingles de su eslogan de campaña: “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”). Pero esto es MAGA", manifestó Trump durante un discurso en el Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudí, al que asistió junto con el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman. "Esas personas van a enseñar a nuestra gente cómo hacer circuitos integrados de computadora, y en un corto período de tiempo, nuestra gente va a estar haciendo un gran trabajo. Y esas personas pueden regresar a casa".

Los comentarios fueron recibidos con aplausos en la sala. Pero la semana pasada, Trump discutió con la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, sobre el mismo tema. Ingraham planteó durante una entrevista a Trump que "no se puede inundar el país con decenas de miles, o cientos de miles, de trabajadores extranjeros", ante lo cual el mandatario respondió: "También hay que traer talento".

Cuando Ingraham dijo que Estados Unidos tenía "abundantes personas talentosas aquí", Trump respondió: "No, no se tienen", y agregó que "la gente tiene que aprender".

El intercambio de opiniones generó críticas rápidas y contundentes en línea desde algunos sectores del movimiento MAGA, que se han opuesto a la expansión de las visas H-1B y otros programas diseñados para permitir la entrada de inmigrantes cualificados al país.

Eso no desalentó a Trump de reafirmar su postura el miércoles, y añadió que sus detractores son "realmente, realmente inteligentes" a pesar de su oposición a la inmigración cualificada. "Son patriotas increíbles", expresó el mandatario. "Pero simplemente no entienden que nuestra gente necesita que le enseñen".

Trump indicó que, cuando se trata de plantas nacionales "extremadamente complejas" que fabrican cosas como computadoras, teléfonos celulares y misiles, no es posible "pensar que puedes contratar a personas desempleadas para operarlas".

Los propietarios extranjeros que construyen las plantas en Estados Unidos "van a tener que traer a miles de personas con ellos, y voy a dar la bienvenida a esas personas", añadió Trump.

En un ejemplo de lo anterior, el presidente se refirió al caso de cientos de ciudadanos surcoreanos que fueron detenidos y dejaron Estados Unidos tras una redada migratoria en septiembre en la planta fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia. Algunos han regresado y están de vuelta en sus puestos de trabajo.

Trump indicó que a los trabajadores se les ordenó "que se fueran", pero que él dijo (a los que los querían deportar): "Deténganse. No sean estúpidos".

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.