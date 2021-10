Donald Trump lanza desagradable ataque contra Meghan McCain y su padre muerto

Donald Trump lanzó un ataque desagradable contra Meghan McCain, llamándola una "mala persona" a través de su portavoz Liz Harrington en Twitter.

Su declaración se produce después de que McCain se refiriera a Ivanka Trump y a su esposo Jared Kushner como "intrusos funerarios", en su nuevo libro Bad Republican, refiriéndose a su presencia en el servicio de su padre John McCain, quien murió de cáncer cerebral en 2018.

Durante una aparición en Watch What Happens Live With Andy Cohen, que se emitió el jueves, McCain dijo: “Nunca deberían haber venido. No tenían nada que hacer allí. Recuerdo haberlos visto y haberla visto a ella específicamente. No tenían ningún derecho a estar allí y es algo que todavía me enoja, claramente".

En su mensaje, Trump dijo: “No es gracioso que Meghan McCain, quien siempre ha sido una acosadora y básicamente una mala persona, ahora se queja de que fue ella quien fue intimidada por los maníacos de la izquierda radical de ‘The View’".

McCain renunció a su papel como copresentadora del programa de entrevistas The View a principios de este año, diciendo que era el objetivo de una "hostilidad tóxica, directa y deliberada" a lo largo de sus cuatro años en la serie.

Trump continuó: “Hice posible que su padre tuviera el funeral más largo del mundo, diseñado y orquestado por él, aunque nunca fui, por decirlo suavemente, un fan. A su manera especial, era un RINO de RINO".

"RINO" es un término utilizado por los republicanos pro-Trump para hablar de las personas "Republicano solo de nombre".

La declaración incoherente pasó a discutir los resultados de las elecciones de Arizona en 2016 y 2020, y acusó a McCain de intentar detener el "Tren Trump".

Durante mucho tiempo ha habido rencor entre los Trump y los McCain, y Trump ataca habitualmente a su compatriota republicano John McCain, tanto antes como después de su muerte.

En 2019, Donald Trump pronunció un discurso en el que dijo: “Le di el tipo de funeral que quería, que como presidente tuve que aprobar. No me importa esto, no recibí un agradecimiento, está bien. Lo enviamos de camino, pero yo no era fan de John McCain".